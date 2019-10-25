Фонд «Восточный Порт» открыл во Врангеле клуб «Активное долголетие»

СЕГОДНЯ 09:40 2019-10-25T09:40:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Фонд «Восточный Порт» открыл в центре микрорайона Врангель клуб для людей старшего поколения «Активное долголетие». Идея создания места досуга принадлежит Дмитрию Бороде, директору ДК Врангеля, члену Попечительского совета Фонда «Восточный Порт» и активным жителям поселка. По их замыслу, деятельность клуба должна включать несколько составляющих - творческое, культурно-познавательное и социально-консультативное направления.

Инициатива была поддержана Попечительским советом Фонда в начале лета, тогда же началась реализация проекта в рамках программы «Ветераны», ключевым направлением которой является забота о пожилых людях. На праздничном вечере, посвящённом открытию клуба, прозвучали слова благодарности в адрес инициаторов идеи и Фонда «Восточный Порт».

- Это действительно праздник для микрорайона. Клуб под таким замечательным названием - «Активное долголетие» - яркий пример заинтересованного взаимодействия крупного бизнеса, специалистов Дома культуры микрорайона Врангель и Фонда поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт», - отметила руководитель аппарата администрации НГО Наталья Агрицкая. - Конечно же, здесь нельзя забывать о жителях старшего поколения посёлка Врангель. Ведь только благодаря их инициативе, желанию жить интересно и радостно, сегодня состоялось открытие этого клуба.

Ключевое направление проекта - забота о пожилых людях. Фото: Фонд «Восточный Порт».

- На минувшей неделе в сквере, получившем имя Геннадия Жебелева я говорил, и сегодня повторю в адрес Фонда – спасибо, что вы есть и принимаете активное участие в жизни Врангеля, - поддержал коллегу замглавы администрации НГО Валерий Мишкин. - «Восточный Порт» всегда помогал посёлку. Многие вопросы, очень важные, которые выносят жители посёлка, вы принимаете и решаете, как свои, и делаете это основательно, “не для галочки”. Я очень надеюсь, что благодаря поддержке Фонда, наш посёлок скоро станет лучшим микрорайоном города.

Организаторы вечера подготовили концертную программу - перед гостями выступили юные солисты вокальной студии «Элегия» и первый творческий коллектив клуба - хор «Приморские напевы». По словам Дмитрия Бороды, здесь планируется организовать и танцевальный коллектив. «Я думаю, вместе они будут прославлять наш посёлок не только на праздниках в Находке, Приморье, но даже и за границей».

Планируется создать кружок по народно-прикладному творчеству и организовать курсы компьютерной грамотности. Фото: Фонд «Восточный Порт».

Дмитрий Борода рассказал, что при клубе планируется создать кружок по народно-прикладному творчеству и организовать курсы компьютерной грамотности. Школьники-волонтёры будут обучать людей старшего поколения искать нужную информацию в интернете, печатать, общаться в социальных сетях. Каждый последний месяц четверга в клубе будут проходить познавательно-информационные встречи с творческими людьми, представителями силовых структур, с медработниками и специалистами других профессий.

- Уверен, что открывшийся клуб поможет сделать жизнь старшего поколения ярче, живее и насыщенней. Сегодня мы дарим клубу компьютеры - ведь, кроме творчества и досуга, «Активное долголетие» будет заниматься образованием. Компьютерная грамотность в наше время - это очень важно. Желаю всем нам получить от открывшегося клуба максимальную пользу и удовольствие, - подчеркнул вице-президент Фонда «Восточный Порт» Алексей Болта.

ИСТОЧНИК KP.RU