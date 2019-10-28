Прощание с Юрием Серебряковым пройдет в Марфо-Мариинском женском монастыре Владивостока

СЕГОДНЯ 04:08 2019-10-28T04:08:31+03:00

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Юрий Серебряков, основатель группы компаний «Славда», скончался 25 октября 2019 года на 75 году жизни. Прощание с бизнесменом состоится завтра, 29 октября в Марфо-Мариинском женском монастыре. Желающие могут прийти и выразить соболезнования его родным и близким.

Юрий Серебряков за свою жизнь успел поработать даже токарем на заводе «Металлист», мотористам и капитаном по производству на судах. В конце 80-х Юрий Михайлович основал компанию «Славда» и до самой смерти руководил холдингом в должности председателя совета директоров. Он являлся депутатом Законодательного собрания Приморского края второго и третьего созывов.

Более того, Юрий Серебряков вел активную благотворительную деятельность. Предприниматель помогал Преображенскому детскому дому-школе, Владивостокскому, Рощинскому, Лесозаводскому детским домам.

За то, что Юрий Михайлович добросовестно профессионально относился к своей работе, в его послужном списке большое количество наград, среди которых: «300 лет Российскому флоту», «За заслуги перед Владивостоком» II степени» «Почетный житель Приморского края», «80 лет со дня образования Приморского края».

Прощание с Юрием Михайловичем Серебряковым состоится 29 октября в 12:00, Марфо-Мариинский женский монастырь, ул. Четырнадцатая,32 (ст. Седанка).

ИСТОЧНИК KP.RU