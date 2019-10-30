Их ищут с воздуха и на воде: четверо рыбаков бесследно исчезли в Приморье

СЕГОДНЯ 05:16 2019-10-30T05:16:50+03:00

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Приморских рыбаков, которые вышли на моторной лодке в залив Владимир еще 26 октября, до сих пор не могут найти. Масштабная поисково-спасательная операция развернулась 28 октября, однако до настоящего момента местонахождения четырех мужчин не известно, сообщает «КП»-Владивосток» со ссылкой на приморское управление МЧС.

Как ранее писала «Комсомолка», любители рыбалки вышли на моторной лодке в залив Владимир и пропали. Родственники забили тревогу спустя сутки, именно тогда поступил тревожный вызов в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю. 28 октября на поиски приморцев прибыла группа спасателей Находкинского филиала Дальневосточного регионального отряда (ДВРПСО) МЧС России. Спасатели совместно с полицией обследовали 7 километров береговой полосы и 15 километров акватории от села Веселый Яр до бухты Зеркальной. Во вторую поисковую группу вошли спасатели Владивостокского филиала ДВРПСО МЧС России и экипаж вертолета Ми-8 МЧС России. Специалисты обследовали больше 100 километров прибрежной зоны залива Владимир площадью 3100 квадратных километров.

Помимо поисков с воздуха и на суше, пропавших ищут и проходящие суда, которые оповещает координационный центр. На данный момент обнаружить рыбаков не удалось, поисково-спасательная операция продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU