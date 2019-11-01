2019-11-01T10:34:28+03:00
Общество

Цена контракта 15 миллионов 200 тысяч рублей: мэрия объявила электронный аукцион, чтобы доставить 10 трамваев из Москвы во Владивосток

Прием заявок будет открыт до 8 ноября
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Транспорт 2005-2007 годов выпуска, но прошедший капитальный ремонтТранспорт 2005-2007 годов выпуска, но прошедший капитальный ремонт
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Администрация Владивостока объявила старт электронного аукциона на доставку 10 трамвайных вагонов автомобильным транспортом из Москвы. Максимальная цена контракта - 15 миллионов 200 тысяч рублей. Прием заявок будет открыт до 8 ноября, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

По контракту поставщик должен будет доставить вагоны во Владивосток за 35 дней с момента сделки. Нужно будет перевезти вагоны моделей 71-619 К и 71-619 КС. Это трамваи, предназначенные для перевозки пассажиров как в одиночном режиме, так и в составе поезда из двух или трёх вагонов. Их вместимость - до 120 человек, мест для сидения - 30. Транспорт выпущен на Усть-Катавском вагоностроительном заводе имени С. М. Кирова.

Напомним, договоренность о безвозмездной передаче правительством Москвы администрации Владивостока сразу десяти трамвайных вагонов была достигнута в этом году. Транспорт 2005-2007 годов выпуска, но прошедший капитальный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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