Смерть детей в Приморье расследует следственный комитет

СЕГОДНЯ 06:22 2019-11-05T06:22:25+03:00

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Страшная трагедия, которая накануне произошла в приморском селе Летно-Хвалынское, стала причиной возбуждения уголовного дела. Двоих детей, пропавших накануне в Спасском районе края, нашли в овраге, заполненном водой. По факту смерти малышей уже возбуждено уголовное дело, сообщает «КП»-Владивосток».

В поисках маленьких жителей Приморья, которые ушли из дома вечером 4 ноября, участвовали сотрудники оперативных служб и волонтеры, малышей надеялись найти живыми, но чуда не произошло. 5 ноября тела 3-летней девочки и 7-летнего мальчика были обнаружены в овраге с водой. Специалисты уже провели осмотр места происшествия. Как рассказала корреспонденту «Комсомолки» старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская, по факту возможной халатности сотрудниками органов профилактики, организована доследственная проверка. Само уголовное дело возбуждено по статье – причинение смерти по неосторожности, двум и более лицам. На данный момент продолжается расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU