2019-11-05T06:22:25+03:00
Происшествия

Смерть детей в Приморье расследует следственный комитет

Малыши утонули в овраге с водой
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Малышей искали специалисты и волонтеры, но чуда не произошлоМалышей искали специалисты и волонтеры, но чуда не произошлоФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Страшная трагедия, которая накануне произошла в приморском селе Летно-Хвалынское, стала причиной возбуждения уголовного дела. Двоих детей, пропавших накануне в Спасском районе края, нашли в овраге, заполненном водой. По факту смерти малышей уже возбуждено уголовное дело, сообщает «КП»-Владивосток».

В поисках маленьких жителей Приморья, которые ушли из дома вечером 4 ноября, участвовали сотрудники оперативных служб и волонтеры, малышей надеялись найти живыми, но чуда не произошло. 5 ноября тела 3-летней девочки и 7-летнего мальчика были обнаружены в овраге с водой. Специалисты уже провели осмотр места происшествия. Как рассказала корреспонденту «Комсомолки» старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская, по факту возможной халатности сотрудниками органов профилактики, организована доследственная проверка. Само уголовное дело возбуждено по статье – причинение смерти по неосторожности, двум и более лицам. На данный момент продолжается расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владивостоке пожарные спасли от гибели мужчину
Взбудоражил весь поселок: житель Лучегорска устроил охоту с ружьем на возлюбленную
Без воды и электричества: во Владивостоке массовые отключения
Водитель навеселе и без прав угробил пассажиров в Приморье
Пьяный приморец решил заживо сжечь приятелей
Поиски пропавших в селе под Спасском малышей завершены
Снег и гололед: синоптики назвали дату мощного циклона в Приморье
ДТП с трактором в Спасском районе Приморья: в аварии погибла семья с 4-летним ребенком
Погода во Владивостоке на 5 ноября 2019: днем до +8 градусов, без осадков
«Под зиму лишились дома»: трехэтажный коттедж полыхает во Владивостоке
В Приморье нашли молодого вора, который любит свободу и бегать
Голубоглазого мальчика в спортивном костюме не могу найти уже неделю в Приморье
Погода во Владивостоке на 4 ноября 2019: днем до +8 градусов, без осадков
Первые морозы ожидаются в Приморье уже на следующей неделе
Причиной взрыва возле школы во Владивостоке стала петарда
Пожарная машина перекрыла главную транспортную артерию Владивостока
Из-за митинга-концерта в центре Владивостока перекроют улицу
Облачно и без осадков: погода в Приморье на 3 ноября