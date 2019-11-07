2019-11-07T02:02:17+03:00
Происшествия

Товарищи на летней резине, можете даже не выезжать: в Приморье начался «день жестянщика»

Машины в кювете, фуры на лысых шинах – в крае транспортный коллапс [видео]
Милана СОКОЛ
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В полосу препятствий превратились трассы после осадков в Приморье. Фото: dpscontrolВ полосу препятствий превратились трассы после осадков в Приморье. Фото: dpscontrol
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Снег, выпавший в Приморье в ночь с 6 на 7 ноября, уже стал причиной транспортного коллапса. По сообщениям автомобилистов, серьезные ДТП и внушительные заторы наблюдаются в нескольких районах края, сообщает «КП»-Владивосток».

Водители, выехавшие на приморскую трассу с утра, стали заложниками сложной дорожной обстановки в нескольких районах края. Автомобилисты сообщают, о внушительной пробке в районе Петровки. Из-за скользкой дороги там перекрыто две полосы, фуры на летней резине шлифуют образовавшийся лед. Проезд в сторону Большого Камня возможен только по обочине и то на полноприводных авто.

В Романовке очень скользко.Видео: dpscontrol

– Стоят фуры, машины, автобусы,– делятся очевидцы в социальных сетях.

Скользкий участок трассы и на перевале перед Смоляниново. По свидетельствам очевидцев, уже произошло ДТП, несколько машин в кювете.

Не обошлось без аварии и на узком участке трассы в Романовке. По словам автомобилистов на трассе образовалась наледь.

Скользкая дорога при въезде в Спасск-Дальний. Водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет.

Накануне сотрудники ГИБДД Приморья обратились к автомобилистам с просьбой активизировать подготовку к зимнему сезону, не дожидаясь осложнения дорожной обстановки. Специалисты уверены, что во избежание печальных последствий необходимо сменить летние шины на зимнюю резину. Однако в очередной раз многие автомобилисты пренебрегли безопасностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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