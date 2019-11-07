Сами мы не местные: пьяная компания устроила заезд на выживание во Владивостоке

СЕГОДНЯ 02:56 2019-11-07T03:40:56+03:00

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Неравнодушные жители Владивостока смогли остановить пьяного автолюбителя, который ехал по встречной полосе. Нетрезвая компания из Уссурийска развлекалась как могла, подвергая опасности себя и окружающим на трассе Седанка – Патрокл. В свое оправдание любитель пьяной езды сказал, что попросту заблудился в чужом городе, сообщает «КП»-Владивосток». К счастью, обошлось без пострадавших.

Бдительные горожане вызвали наряд ДПС на объездную трассу Владивостока, когда перед ними возникла Toyota Corolla, движущаяся лоб в лоб по встречной полосе. Водитель Toyota Probox не побоялся преградить путь нарушителю. Очевидцы сначала поинтересовались не нужна ли помощь «заблудившимся», а после вызвали полицию, осознав, что вся компания навеселе. От владельца встречного авто и троих его пассажиров исходил стойкий запах спиртного.

По сообщению пресс-службы ОГИБДД УМВД России по Владивостоку, прибывшим наряду нарушитель объяснил, что возвращался в Уссурийск, однако не знает дорог и выехал на встречную полосу случайно. От прохождения медицинского освидетельствования 36-летний мужчина отказался. Теперь автолюбителю грозит лишение прав.

«Комсомолка» ранее сообщала, что только за праздничные выходные в Приморском крае попались 124 автомобилиста, которые сели за руль в состоянии опьянения. Полицейские выражают благодарность приморцам и напоминают, что в случаях выявления нарушений ПДД жители и гости Владивостока могут сообщить об этом по телефону дежурной части: 8(423)249-09-21.

ИСТОЧНИК KP.RU