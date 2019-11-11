Чистоту воздуха в зоне деятельности АО «Восточный Порт» надёжно контролируют современные метеостанции

СЕГОДНЯ 04:08 2019-11-11T05:19:21+03:00

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Специалисты управления Приморского гидрометцентра (Примгидромет) провели плановое техническое обслуживание метеооборудования АО «Восточный Порт», выполняющего функции мониторинга состояния воздуха в зоне производственной деятельности предприятия. Сотрудники краевого провели осмотр всех компонентов системы и проверили точность работы оборудования.

В настоящее время в «Восточном Порту» работают четыре аккредитованных автоматических пункта непрерывного наблюдения за атмосферным воздухом и метеорологическими параметрами (АПНЗ) – два из них ведут мониторинг на территории угольных перегрузочных комплексов, ещё два – на границах производственных зон и зон жилой застройки микрорайона Врангель.

Как рассказала инженер-химик 1 категории Ольга Ершова, в ведении которой находится функционал оборудования, для метеопоста на границе с посёлком железнодорожников «Восточный Порт» недавно закупил в своём роде уникальный - взвешивающий осадкомер OTT Pluvio2. Осадки он способен надёжно обнаруживать в любом состоянии - жидком или кристаллическом, их присутствие в воздухе он определяет автоматически.

Отличительной особенностью осадкомеров этой марки является минимальный требуемый объём технического обслуживания. Прибор с подобным функционалом – единственный на Дальнем Востоке России. Также на каждой из четырёх станций установлен автоматический пылемер, который работает в режиме реального времени и все измерения он непрерывно подаёт на сайт Примгидромета. При помощи интернета и электронных карт специалисты лаборатории могут наблюдать за данными пылемеров на каждой АПНЗ, и в случае условного выброса загрязняющих веществ на производстве, определять содержание мелкодисперсных частиц и область их распространения.

По данным отдела экологии АО «Восточный Порт», значимых выбросов за всю историю метеонаблюдений зафиксировано не было, что свидетельствует о высочайшей степени экологической защиты производственных процессов на предприятии.

Экологическая безопасность и сохранение природы – основной приоритет работы АО «Восточный Порт». Предприятие является передовым в применении наилучших доступных технологий перевалки угля и продолжает совершенствовать производственные процессы с точки зрения минимизации негативных последствий для окружающей среды, основываясь на лучших мировых практиках. Мониторинг воздуха - составная часть собственной Программы производственного контроля стивидорной компании. В нее также входят мониторинг качества воды и обращения с отходами.

Специализированный угольный терминал ведет ежедневный мониторинг в зоне своего влияния на содержание угольной пыли и взвешенных веществ. Дополнительно «Восточный Порт» проводит отбор и анализ воздуха на терминалах - в местах проведения работ по выгрузке угольной продукции из вагонов, сортировки и погрузки её в трюмы судов.

ИСТОЧНИК KP.RU