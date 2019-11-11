В Приморье вытащили из моря потерянного рыбака, у мужчины серьезное обморожение ног

СЕГОДНЯ 10:10 2019-11-11T10:18:58+03:00

В Японском море перевернулся катер вместе с двумя мужчинами на борту, одного из них нашли

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Сегодня, 11 ноября, экипаж танкера «Приско Альфа» обнаружил в Японском море опрокинутый катер. На его днище в тяжелом состоянии находился мужчина. Со слов пострадавшего, утром 10 ноября он с товарищем вышел на рыбалку в залив Владимир. Спустя несколько часов их судно «Сивуч» опрокинулось. Один из приятелей решил остаться рядом с лодкой, а второй поплыл на спасательном круге до берега и пропал, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ГУ МЧС по Приморскому краю.

У найденного мужчины серьезное обморожение ног, на т танкере ему оказали медицинскую помощь. Второго рыбака на данный момент разыскивают 39 человек, включая спасателей МЧС. К операции привлекли два вертолета и десять плавсредств.

Сотрудники МЧС в который раз напоминают жителям о неукоснительном соблюдении правил безопасности на водных объектах и просят не пренебрегать ими, подвергая свою жизнь, а иногда даже и жизнь своих близких опасности. Гражданам советуют не выходить в море, не прислушавшись к прогнозу погоды, не проверив безопасность и укомплектованность своего судна, или не осознав, в полной мере, что навигация в крае фактически завершилась.

А тем временем поиски шести пропавших в Приморье рыбаков продолжаются. Их близкие люди верят, что мужчины вернутся.

ИСТОЧНИК KP.RU