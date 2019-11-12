2019-11-12T14:55:24+03:00
Общество

Светофоры Владивостока заработают по-новому

Специалисты переводят электронных регулировщиков на круглосуточный режим
Милана СОКОЛ
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Во Владивостоке перенастроят светофорыВо Владивостоке перенастроят светофорыФото: Милана СОКОЛ
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Светофоры на улицах приморской столицы начали работать в круглосуточном режиме. Таким образом планируется снизить аварийность в городе. Сейчас на круглосуточном «посту» находятся почти 40% электронных регулировщиков. Планируется, что вскоре вся техника перейдет на подобный режим, сообщает «КП»-Владивосток».

Решение об изменении времени работы светофоров приняли специалисты мэрии Владивостока совместно с экспертами ГИБДД. Ранее многие приборы переходили ночью в режим мигающего желтого. Круглосуточно уже работают светофорные объекты на центральных улицах приморской столицы. Вскоре планируется продлит время работы и у электронных регулировщиков движения на улицах Адмирала Юмашева и Нейбута.

– На сегодняшний день почти 40 % светофоров уже перевели на круглосуточный режим работы. Сотрудники ГИБДД отмечают, что это положительно сказывается на организации дорожного движения. Будем и дальше мониторить ситуацию и планируем все светофоры постепенно перевести на такой режим», – поделилась пресс-служба администрации Владивостока.

«Комсомолка» ранее писала, что для организации безопасного движения в городе устанавливаются светофоры. Так новая техника появилась на аварийном участке на проспекте Красоты и на пересечении Университетского проспекта и дорог на Поспелова и канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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