Свершилось, долгожданный светофор на аварийном участке Владивостока наконец-то заработал

Первый светофор, установленный на улице Всеволода Сибирцева в районе пересечения с Толстого, накануне заработал в штатном режиме. Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток» специалисты сейчас мониторят дорожную обстановку и готовы при необходимости к отладке техники. Городские власти не забыли и о безопасности и на других участках проспекта Красоты. Сейчас ведутся работы по обустройству современно перехода, оборудованного лежачим полицейским.

Электронный регулировщик, установленный на проспекте Красоты, заработал накануне. Светофор призван снизить аварийность на опасном участке дороги и организовать нормальный трафик во всех направлениях. «Комсомлка» писала о серьезных ДТП, которые происходили на перекрестке с печальным постоянством. Вопрос об установке светофора поднимался неоднократно и обсуждался приморцами на многих Интернет-ресурсах. К счастью местных жителей городские власти решили обезопасить дорогу.

natalykochugova Во Владивостоке обезопасили аварийный участок

– Светофор уже работает, но сейчас будет вестись мониторинг дорожной ситуации. Если специалисты поймут, что необходимо, например, ускорить работу, или настроить прибор для разгрузки дороги в каком-то направлении, будет проведена корректировка, – рассказала специалист пресс-службы мэрии Владивостока Ольга Панина.

Помимо светофора на проспекте Красоты появится и пешеходный переход, оборудованный искусственной дорожной неровностью. Работы проводятся по новым технологиям, которые позволят сделать «зебру» немного выше уровня дороги. Так называемый лежачий полицейский, сопряженный с переходом появится в районе дома №89 на Всеволода Сибирцева. Подобная конструкция поможет обезопасить людей на скоростном участке дороге.

Стоит отметить, что почти все установленные в этом году светофоры уже работают в штатном режиме. По словам специалистов, осталось подключить лишь один прибор – на пересечении Университетского проспекта и дорог на Поспелова и канал.