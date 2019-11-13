2019-11-13T09:38:27+03:00
Общество

Из-за непогоды в Приморье запустят электрички с дополнительными вагонами

Публикуем расписание общественного транспорта
Кристина ГРИН
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Расписание актуально до 20:30.Расписание актуально до 20:30.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Пресс-служба компании «Экспресс-Приморье» сообщает о том, что из-за мощного циклона, который принес в регион ливни и похолодание, на маршруты выйдут электрички с большим количеством вагонов.

Расписание на 13 ноября:

6435/6436, сообщением Владивосток – Артем, отпр. Владивосток 17:30.

6437/6438 сообщением Владивосток – Артем-Прим-1 отпр. Владивосток 20.10.

6363, сообщением Владивосток – Уссурийск, отпр. Владивосток 18.09.

7307, сообщением Владивосток – Луговая, отпр. Владивосток 18.20.

6337 сообщением Владивосток – Надеждинская, отпр. Владивосток 20.30.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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