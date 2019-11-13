«Изумрудной» рекой во Владивостоке заинтересовалась прокуратура

СЕГОДНЯ 14:25 2019-11-13T14:25:46+03:00

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Проверкой возможного загрязнения в реке Объяснения, вода в которой накануне окрасилась в ядовито-зеленый цвет, занялась природоохранная прокуратура. Ведомство приступило к проверке после публикаций в СМИ. Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток», на данный момент источник загрязнения, пока не обнаружен.

Как ранее сообщала «Комсомолка, вода в реке, напоминающая зеленый антифриз, напугала очевидцев. А после распространения видео в социальных сетях – и остальных жителей края. По словам местного населения, речка окрашивается подобным образом уже не в первый раз, однако установить причину происходящего ни разу не удавалось. Некоторые уверены, что во всем виноваты размножающиеся микроорганизмы, другие винят в сбросе технологической жидкости местную ТЭЦ и прочие коммунальные службы, однако в истинных причинах предстоит разобраться профессионалам.

– О происходящем нам стало известно из средств массовой информации. Уже начали проверку, однако, на данный момент источник не выявлен, – прокомментировал редакции прокурор Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуры Константин Андронович.

Редакция накануне обратилась в краевую городскую администрации, к представителям «Приморского водоканала» и ДГК, однако ответ всех инстанций –«Работ не производилось». При звонке в Росприроднадзор выяснилось, что горожане, которые активно выражали свое беспокойство в Интернете, даже не сообщили о происходящем в ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU