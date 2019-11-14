Льготный проезд, путевки в санаторий и социальные выплаты: "Единая Россия" расширит меры поддержки для приморцев

14 Нояб. 06:31 2019-11-14T06:31:55+03:00

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Глава региона во время партийной конференции предложил депутатам расширить социальные меры поддержки для приморцев. Олег Кожемяко заявил, что такая работа должна быть направлена в первую очередь на незащищенные слои населения, а сами шаги должны быть ощутимыми. Вся деятельность партии при этом должна отныне проходить под лозунгом «Единая России – партия добрых дел».

Во время конференции также произошла «перезагрузка» регионального отделения – был обновлен политический совет и президиум партии, а также выбран новый секретарь. Региональное отделение «Единой России» возглавил губернатор Приморья Олег Кожемяко, за него проголосовал 191 человек - подавляющее большинство. Обновленный состав начал свою работу под новым лозунгом «Единая Россия – партия добрых дел». По мнению Олега Кожемяко, новому составу необходимо расширять меры поддержки, особенно социально незащищенных граждан.

- Предлагаю совместно с депутатами решить вопрос о разовой доплате к пенсии, и эта сумма должны быть ощутимая. Также ввести 50% льготу на проезд в общественном транспорте, выдавать бесплатные путевки в приморские санатории. Считаю, что партия должна принять и заложить в бюджете на 2020 год такие меры поддержки, - обозначил глава Приморья.

Губернатор Приморья также отметил, что партийные проекты будут реализовываться с учетом мнения граждан. Кстати, по инициативе Олега Кожемяко во время партийной конференции были собраны деньги для фонда «Сохрани жизнь», который помогает онкобольным детям. Предварительная сумма пожертвований составила более 1 миллиона рублей. Отныне такие акции будут проходить на постоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU