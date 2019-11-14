Сотрудники МЧС рассказали подробности поисков пропавших рыбаков

14 Нояб. 12:35 2019-11-14T12:59:26+03:00

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Спасательные службы в Приморье продолжают поиски пропавших в Ольгинском районе рыбаков. За прошедшие сутки силами МЧС была обследована береговая линия, а все проходящие мимо суда оповещались координационным центром, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на профильное ведомство.

- Нарастающим итогом обследовано 54651,4 квадратных километров морской акватории, в том числе авиацией 53951,4 квадратных километров акватории, 2037 километров береговой черты и 374600 квадратов подводной акватории. В настоящее время активная фаза поисков на акватории временно приостановлена ввиду неблагоприятных погодных условий, - рассказывают представители пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю.

В поисковых работах также задействованы полицейские, волонтеры и родственники пропавших рыбаков.

Напомним, рыбаки вышли 26 октября в море на катере и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Родственники обещают вознаграждение суммой в один миллион рублей тому, кто найдет пропавших рыбаков.

Если вы можете помочь семьям, женам и детям, которые в слезах просят найти их родных, пишите и звоните в редакцию «КП-Владивосток». Наши телефоны: 8 (423) 230-22-56, +7 (924) 000-10-03, электронная почта: kompr.vl@mail.ru. Ваше обращение будет сразу же передано родственникам пропавших.

ИСТОЧНИК KP.RU