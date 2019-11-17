Почти 20 миллионов за неделю: автомобилисты Приморья доездились

СЕГОДНЯ 14:16 2019-11-17T14:21:30+03:00

В ГИБДД рассказали, где и за что штрафуют на приморских дорогах

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За прошедшую неделю фоторадары в Приморье выявили почти 17 тысяч нарушений ПДД. Сумма наложенных штрафов составила 19 миллионов 115 тысяч рублей.

В лидерах, конечно же, нарушители скоростного режима. За превышение скорости выписано 14 тысяч 748 постановлений на сумму 16 миллионов 670 тысяч рублей.

Еще 1075 штрафов на сумму 1 миллион 553 тысяч рублей выписали за нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой. Чаще всего речь идет о знаках и разметке, запрещающей остановку и стоянку. А также сюда включены повороты налево или развороты в запрещенных местах.

На условном третьем месте по «популярности» - все остальные виды нарушений правил остановки или стоянки. Это и парковка «елочкой», и парковка на «зебрах», автобусных остановках или местах для инвалидов и так далее. По этим нарушениям составлено 1050 материалов на сумму 544 тысячи рублей.

Наконец, 70 постановлений на сумму 347 тысяч рублей вынесено за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части. Сюда входит выезд на «встречку», движение по обочинам, тротуарам и тому подобные нарушения.

Все нарушители получили «письма счастья». Точнее, их получили владельцы транспортных средств, не зависимо от того, кто в момент нарушения находился за рулем.

Кстати, иногда фоторадары ошибаются, и штрафы приходят не тем владельцам. Недавно корреспондент «Комсомольской правды» сам оказался в подобном положении, получив штраф за чужой автомобиль. Подробнее о том, как обжаловать чужой штраф, читайте в нашем материале по ссылке.

Но если «кара» в виде штрафа настигла вас законно, советуем все же не откладывать его в долгий ящик и скорее оплатить. Ведь неуплата штрафов в установленные законодательством сроки является административным правонарушением, а злостных неплательщиков суд может даже арестовать на 15 суток. За прошедшую неделю из-за неоплаченных штрафов составлен и направлен в суды 61 административный материал.

Штраф должен быть оплачен в срок, не превышающий 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. При этом при оплате штрафа за ряд нарушений ПДД в срок, не превышающий 20 дней, гражданам предоставляется скидка в 50%.

Узнать, где размещены комплексы фото-видеофиксации в Приморском крае, можно, перейдя по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU