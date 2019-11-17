Таинственно пропавшую у берегов Приморья шхуну «Муксун» приходится искать волонтерам

СЕГОДНЯ 14:50 2019-11-17T14:50:04+03:00

Родственники моряков жалуются на бездействие спасателей, в ведомстве заявляют, что поиски не прекращаются

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Спасателям до сих пор неизвестно, что же произошло с судном «Муксун», таинственно пропавшим у берегов Приморья в начале этой недели. Поиски продолжаются, правда, ведутся они силами волонтеров и проходящих мимо судов.

12 ноября в 16.20 в МЧС поступило сообщение о потере связи со шхуной при переходе из Владивостока в бухту Светлая Тернейского. На шхуне находилось два человека – Павел Жигульский и Игорь Денисюк.

Судя по известным данным, в 18.00 шхуна находилась на расстоянии 600 метров от камня Бакланий. Путь до него составлял как раз примерно 20 минут. Именно поэтому главным сценарием случившегося стало то, что транспорт мог потерпеть крушение из-за столкновения с преградой.

Однако тщательные поиски в этом месте, в том числе и с участием водолазов не позволили обнаружить никаких следов, даже остатков топлива. Что позволяет родственникам надеяться и расширять область поисков.

Правда, родственники пропавших рыбаков считают, что спасатели делают не все, что могли бы, чтобы найти пропавших. С жалобами они обратились в редакцию «КП-Владивосток» и заявили, что им приходится рассчитывать только на свои силы, а помощи от спасателей в виде спецтехники нет.

Во Владивостокском морском спасательном координационном центре сообщили, что в настоящий момент проводится оповещение проходящих судов. Через район поиска прошло 15 судов.

За сутки поиски проводились силами волонтеров, обследовано 16 километров береговой черты острова Путятин вдоль пролива Аскольд.

Нарастающим итогом обследовано 2530,5 квадратных километров поверхности водной акватории и 61 километров береговой черты.

17 ноября поиски осуществляются волонтерами в районе острова Аскольд, мыса Сысоева, камней Унковского и проходящими судами через район поиска.

ИСТОЧНИК KP.RU