В заснеженном Владивостоке перебои с общественным транспортом

СЕГОДНЯ 02:42 2019-11-18T03:15:29+03:00

Некоторые маршруты отменены, на других - выбиваются из графика

Изменить размер текста: A A

По сообщению МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр», общественный транспорт работает с перебоями. Улицы Карская, Нейбута, Шепеткова, Баляева, Луговая, Гоголя, Седанка, ВГУЭС, фуникулер – по этим и другим направлениям автобусы выбиваются из графиков. Трамваи вынуждены делать остановки из-за транспортных заторов. Отменено движение троллейбусов до тысячекоечной больницы, все они отправляются на «Варяг».

Владивосток сегодня оказался во власти снежной стихии. Минувшим вечером в городе начался мокрый снег, который ночью перешёл в ливень. В 7 часов утра начался сильный мокрый снег, сопровождающийся шквальным ветром. В результате на дорогах образовался гололед, город сковали 10-балльные пробки. Перекрыты трасса Седанка - Патрокл и улица Шефнера.

Автомобилистов просят, по возможности, не выезжать на дороги на личном автотранспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU