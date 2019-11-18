Школы и детсады Владивостока работают, несмотря на снегопад, но прогулы не считаются

СЕГОДНЯ 02:49 2019-11-18T02:52:38+03:00

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Несмотря на сильный снегопад и 10-балльные пробки, все детские сады и школы Владивостока сегодня работают в обычном режиме. Уроки в школах тоже начались по расписанию.

- Отправлять ли ребенка на занятия или в детский сад, решат родители. При этом отсутствие сегодня по погодным условиям детей в школах и детских садах не будет являться прогулом, - уточнили специалисты управления образования.

Владивосток сегодня оказался во власти снежной стихии. Минувшим вечером в городе начался мокрый снег, который ночью перешёл в ливень. В 7 часов утра начался сильный мокрый снег, сопровождающийся шквальным ветром. В результате на дорогах образовался гололед, город сковали 10-балльные пробки. Перекрыты трасса Седанка - Патрокл и улица Шефнера.

Автомобилистов просят, по возможности, не выезжать на дороги на личном автотранспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU