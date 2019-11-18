2019-11-18T06:00:37+03:00
Общество

Граждане могут быть спокойны: слово «да» не открывает доступ к финансовым услугам по биометрии

Идентификация в Единой биометрической системе основана на комбинации голоса и лица клиента
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Снять деньги со счета или воспользоваться любой другой финансовой услугой по одному слову через Единую биометрическую систему невозможно.Снять деньги со счета или воспользоваться любой другой финансовой услугой по одному слову через Единую биометрическую систему невозможно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В связи с участившимися случаями телефонного мошенничества «Ростелеком» разъясняет. Снять деньги со счета или воспользоваться любой другой финансовой услугой по одному слову через Единую биометрическую систему невозможно.

Для идентификации гражданина и получения банковских услуг с использованием Единой биометрической системы недостаточно произнести какое-либо отдельное слово, например, «да» или «я подтверждаю». Идентификация в Единой биометрической системе основана на комбинации голоса и лица клиента. При получении банковской услуги пользователь подтверждает личность по биометрии — глядя в камеру произносит случайно сгенерированную последовательность цифр. Эту последовательность невозможно записать заранее, она различается при каждом запросе.

Отдельно отметим, Единая биометрическая система, созданная по инициативе Центрального банка Российской Федерации и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, сегодня позволяет выполнить три финансовые операции: открыть счет или вклад, оформить кредит, сделать денежный перевод. Провести другие операции, например, снять деньги с текущего счета, с помощью Единой биометрической системы невозможно.

«В Единую биометрическую систему заложены повышенные требования к информационной безопасности и комфорту граждан при дистанционном получении услуг. Обмануть биометрические алгоритмы и получить данные из базы, где хранятся биометрические контрольные шаблоны граждан, невозможно, — отметил директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров. — Хочу успокоить активных пользователей банковских услуг: по словам “подтверждаю” или “да” при ответе на телефонный звонок, о которых так много сейчас пишут в СМИ, получить данные для удаленной биометрической идентификации или снять деньги со счета невозможно. Подчеркну, что речь идет именно о Единой биометрической системе, а не о локальных биометрических системах банков. Единая биометрическая система работает только с комбинацией голоса и лица клиента».

Для идентификации клиента Единая биометрическая система должна не только услышать, как человек произносит определенный набор цифр, но и увидеть, как он это делает. «Ростелеком» использует специальный алгоритм выявления подделки, который позволяет определить, что перед камерой находится живой человек, а не фотография или запись голоса, проверяет его на соответствие микромимики лица и естественность поведения. Это гарантирует клиентам высокий уровень информационной безопасности при получении банковских услуг.

Узнать обо всех операциях, которые проводятся с помощью вашей биометрии, можно в личном кабинете пользователя портала bio.rt.ru.

Зарегистрироваться в Единой биометрической системе сегодня можно в 11 тысячах отделений 180 банков, которые расположены более чем в тысяче населенных пунктов России. Всего в системе зарегистрировано около 65 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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