2019-11-19T13:22:59+03:00
Общество

Снова в десятку: Владивосток парализован, коллапс в городе достиг максимального уровня

Автомобилисты вынуждены часами добираться домой [карта]
Милана СОКОЛ
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Дорожная обстановка во Владивостоке оставляет желать лучшегоДорожная обстановка во Владивостоке оставляет желать лучшегоФото: Яндекс.Карты
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Приморская столица вторые сутки не может оправиться после мощного удара стихии. Несмотря на то, что основная часть трасс приморской столицы уже расчищена после снегопада, межквартальные и загородные дороги находятся в плачевном состоянии. Как и вчера, уровень пробок во Владивостоке в вечерний час пик достиг максимального. Особенно осложнена дорожная обстановка оказалась в центре города, движение во Фрунзенском районе практически парализовано, сообщает «КП»-Владивосток».

Второй день подряд жители Владивостока попадают в многокилометровые транспортные заторы. При этом уровень пробок в городе, согласно приложению «Яндекс.Карты», колеблется от 8 до 10 баллов, а ведь зима еще даже не началась. По сообщениям автолюбителей, транспортный затор в центр города начинается с Верхнепортовой. Движение крайне осложнено на Посьетской, Алеутской, Светланской, Фонтанной, Пологой, Семеновской и Тигровой. С трудом движется транспорт по Суханова и Уборевича.

Многокилометровый затор по Партизанскому проспекту, Гоголя и проспекту Красного Знамени. Пробки в районе кольца 3-ей Рабочей, на Котельникова и Баляева. Затруднен проезд с Выселковой в направлении Рудневского моста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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