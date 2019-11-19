Снова в десятку: Владивосток парализован, коллапс в городе достиг максимального уровня

СЕГОДНЯ 13:12 2019-11-19T13:22:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Приморская столица вторые сутки не может оправиться после мощного удара стихии. Несмотря на то, что основная часть трасс приморской столицы уже расчищена после снегопада, межквартальные и загородные дороги находятся в плачевном состоянии. Как и вчера, уровень пробок во Владивостоке в вечерний час пик достиг максимального. Особенно осложнена дорожная обстановка оказалась в центре города, движение во Фрунзенском районе практически парализовано, сообщает «КП»-Владивосток».

Второй день подряд жители Владивостока попадают в многокилометровые транспортные заторы. При этом уровень пробок в городе, согласно приложению «Яндекс.Карты», колеблется от 8 до 10 баллов, а ведь зима еще даже не началась. По сообщениям автолюбителей, транспортный затор в центр города начинается с Верхнепортовой. Движение крайне осложнено на Посьетской, Алеутской, Светланской, Фонтанной, Пологой, Семеновской и Тигровой. С трудом движется транспорт по Суханова и Уборевича.

Многокилометровый затор по Партизанскому проспекту, Гоголя и проспекту Красного Знамени. Пробки в районе кольца 3-ей Рабочей, на Котельникова и Баляева. Затруднен проезд с Выселковой в направлении Рудневского моста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дорожники Владивостока вышли на ручную уборку снега

Из-за 10-балльных пробок техника не может нормально почистить дороги (подробнее…)

«Лучше оставайтесь дома»: снегопад парализовал движение во Владивостоке

Путь для работы у многих займет не один час (подробнее…)

Закрытая из-за снежной бури объездная трасса Седанка - Патрокл во Владивостоке открыта

Власти просят водителей быть внимательнее на дорогах (подробнее…)

Восемь из десяти: снег и гололед подарили Владивостоку утренние пробки

Город уже по традиции «встал» (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU