Помощник Президента РФ Игорь Левитин назвал АО «Восточный Порт» одним из передовых в современной России

СЕГОДНЯ 07:59 2019-11-20T07:59:43+03:00

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19 ноября 2019 года, Москва. В Москве, в рамках XIII Международного форума «Транспорт России», прошла отраслевая конференция «Морские порты – драйвер экономического развития страны», организатором которой выступил Росморречфлот. В ходе конференции, спикерами на которой среди прочих выступили министр транспорта РФ Евгений Дитрих и помощник Президента РФ Игорь Левитин, обсуждались актуальные вопросы развития портовой индустрии России. Спикерами был отмечен мощный рост портовой инфраструктуры в последние годы, увеличение частных инвестиций в отрасль, а также необходимость синхронизации инвестиций в портовую и железнодорожную инфраструктуру.

«Новые порты, которые строятся – это, конечно, совсем другие порты - “Восточный Порт” и порт в Тамани. В таком виде, в каком порты были 20 лет назад, они уже не будут. Они - более технологичные, здесь борьба идет за каждую минуту перевалки, чтобы обрабатывать намного больше», - отметил в своем выступлении Помощник Президента РФ Игорь Левитин.

Напомним, что АО «Восточный Порт» - крупнейшая в России специализированная компания с высокотехнологичной перевалкой угля - сегодня сообщила об отгрузке с терминала Третьей очереди специализированного угольного комплекса полумиллиардной тонны угля. Такого высокого показателя стивидорам удалось достичь за 45 лет работы «Восточного Порта» – юбилей предприятия отмечается в текущем году.

Отметим, что с момента основания «Восточного Порта» на его причалах было отгружено около 500 млн тонн угля, обработано свыше 8 млн вагонов, а под погрузку принято более 29 тыс. судов. За последние 10 лет АО «Восточный Порт» отгрузило более 210 млн. тонн угольной продукции, поставив абсолютный рекорд среди всех угольных портов России.

ИСТОЧНИК KP.RU