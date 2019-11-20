2019-11-20T07:59:43+03:00
Общество

Помощник Президента РФ Игорь Левитин назвал АО «Восточный Порт» одним из передовых в современной России

Поделиться:
Изменить размер текста:

19 ноября 2019 года, Москва. В Москве, в рамках XIII Международного форума «Транспорт России», прошла отраслевая конференция «Морские порты – драйвер экономического развития страны», организатором которой выступил Росморречфлот. В ходе конференции, спикерами на которой среди прочих выступили министр транспорта РФ Евгений Дитрих и помощник Президента РФ Игорь Левитин, обсуждались актуальные вопросы развития портовой индустрии России. Спикерами был отмечен мощный рост портовой инфраструктуры в последние годы, увеличение частных инвестиций в отрасль, а также необходимость синхронизации инвестиций в портовую и железнодорожную инфраструктуру.

«Новые порты, которые строятся – это, конечно, совсем другие порты - “Восточный Порт” и порт в Тамани. В таком виде, в каком порты были 20 лет назад, они уже не будут. Они - более технологичные, здесь борьба идет за каждую минуту перевалки, чтобы обрабатывать намного больше», - отметил в своем выступлении Помощник Президента РФ Игорь Левитин.

Напомним, что АО «Восточный Порт» - крупнейшая в России специализированная компания с высокотехнологичной перевалкой угля - сегодня сообщила об отгрузке с терминала Третьей очереди специализированного угольного комплекса полумиллиардной тонны угля. Такого высокого показателя стивидорам удалось достичь за 45 лет работы «Восточного Порта» – юбилей предприятия отмечается в текущем году.

Отметим, что с момента основания «Восточного Порта» на его причалах было отгружено около 500 млн тонн угля, обработано свыше 8 млн вагонов, а под погрузку принято более 29 тыс. судов. За последние 10 лет АО «Восточный Порт» отгрузило более 210 млн. тонн угольной продукции, поставив абсолютный рекорд среди всех угольных портов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Разметка «вафельница» появится на пяти перекрестках Владивостока
Во Владивостоке открыли движение по самой крутой улице города
Спецпредставитель Президента РФ и Министр транспорта РФ дали команду к отгрузке полумиллиардной тонны угля на терминале АО «Восточный Порт»
Жительница Приморья отправится в колонию за вождение пьяной и без прав
"Я старею быстрее, чем еду": утренний Владивосток снова сковали многокилометровые пробки
Похож на какого-то актера: в Приморье разыскивают парня с черными волосами и светлой кожей
Федеральные синоптики определили уровень опасности в Приморье
Он такой же, как мы: губернатор Приморья застрял в пробке и пошел на работу пешком через сугробы
Снова в десятку: Владивосток парализован, коллапс в городе достиг максимального уровня
«Кто-то боится перевозить больших кошек, а мы нет»: КамАЗ поддержал толстого Витю из Владивостока, которого не пустили в самолет
«Вел себя агрессивно, угрожал пистолетом»: в Приморье задержали дерзкого пассажира, который напал на таксиста
Уссуриец испугался уголовной ответственности и выплатил алименты
В детском центре «Океан» стартовала третья профильная смена ДРСК «Энергия Старта»
Забирайте свою говядину: 26 тонн мяса отправят из Приморья обратно в Аргентину
Приморец попытался провезти в исправительную колонию девять телефонов
Похитителя велосипедов из Владивостока осудили на 2,5 года
В армию или в тюрьму? На жителя Владивостока завели «уголовку» за уклонение от службы
Восемь из десяти: снег и гололед подарили Владивостоку утренние пробки
Хочешь отсидеть 15 суток? Просто допусти наезд на ногу полицейского во Владивостоке
Во Владивостоке осудят бизнесмена, который хотел зарабатывать на психотропных веществах и зависимых людях
Закрытая из-за снежной бури объездная трасса Седанка - Патрокл во Владивостоке открыта
Ветрено, снежно и гололед – синоптики рассказали о погоде на 19 ноября во Владивостоке
Полиция Владивостока установила личности молодоженов, которые после обмена колец забыли, что не на Кавказе
Убил, а потом сбежал: в Приморье задержали водителя «Лексуса», по вине которого в ДТП погибла 3-летняя девочка
Все лучшее - детям: Почта России во Владивостоке проведет необычный праздник для детей
В Приморье арестовали двух мужчин, которые ради денег и «Лексуса» сожгли граждан Китая
Главный синоптик Приморья рассказал, когда настанет коллапс