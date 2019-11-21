Улицу Котельникова во Владивостоке перекрыли без предупреждения
Сегодня, 21 ноября, дорожники без предупреждения перекрыли улицу Котельникова в районе затянувшегося ремонта подпорной стены и поставили колом большую часть Ленинского района Владивостока.
Сотрудники ГИБДД перекрыли частично дорогу в районе Баляевской развязки и предупреждают водителей индивидуально, что впереди проблемный участок.
Самые смелые все же пытаются проехать по дворам и объездным, например, через Шилкинскую. В целом перекрытие привело к огромным заторам на Нейбута, Луговой и другим улицам. Многие люди опоздали сегодня на работу.
Как уточнили в управлении дорог и благоустройства, подрядная организация ООО «Атланта» ночью проводила работы по отведению грунтовых вод от подпорной стены. Для обеспечения водоотвода потребовалась прокладка труб через всю проезжую часть.
Из-за сложности работ выполнить весь необходимый комплекс мер подрядчик за ночью не успел, работы растянулись до утра. По состоянию на 9 часов работы завершены и движение открыто. В ближайшее время подрядчик обязан восстановить разрушенное асфальтовое покрытие дороги.
Что касается информации по обрушению подпорной стены на улице Котельникова, то она оказалась недостоверной.
ИСТОЧНИК KP.RU