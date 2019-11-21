2019-11-21T02:55:05+03:00
Общество

Улицу Котельникова во Владивостоке перекрыли без предупреждения

В Ленинском районе города наблюдается коллапс, люди массово опаздывают на работу
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
ГИБДД перекрыли проезд в сторону Котельникова, пускают только самых смелыхГИБДД перекрыли проезд в сторону Котельникова, пускают только самых смелыхФото: Сергей БАЛАНОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 21 ноября, дорожники без предупреждения перекрыли улицу Котельникова в районе затянувшегося ремонта подпорной стены и поставили колом большую часть Ленинского района Владивостока.

Сотрудники ГИБДД перекрыли частично дорогу в районе Баляевской развязки и предупреждают водителей индивидуально, что впереди проблемный участок.

Самые смелые все же пытаются проехать по дворам и объездным, например, через Шилкинскую. В целом перекрытие привело к огромным заторам на Нейбута, Луговой и другим улицам. Многие люди опоздали сегодня на работу.

Как уточнили в управлении дорог и благоустройства, подрядная организация ООО «Атланта» ночью проводила работы по отведению грунтовых вод от подпорной стены. Для обеспечения водоотвода потребовалась прокладка труб через всю проезжую часть.

Из-за сложности работ выполнить весь необходимый комплекс мер подрядчик за ночью не успел, работы растянулись до утра. По состоянию на 9 часов работы завершены и движение открыто. В ближайшее время подрядчик обязан восстановить разрушенное асфальтовое покрытие дороги.

Что касается информации по обрушению подпорной стены на улице Котельникова, то она оказалась недостоверной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Праздник к нам приходит: во Владивостоке устанавливают главную городскую елку
Проездной браслет во Владивостоке: как работает и где купить
Появилось видео задержания молодоженов, устроивших стрельбу из автомата на свадьбе во Владивостоке
«Сматываем» лопаты: руководитель предприятия по уборке снега во Владивостоке покинул пост перед началом зимнего ада
Медового месяца не будет: как молодожены, открывшие стрельбу из автомата во Владивостоке, лишили себя свадебного путешествия
Генеральный секретарь Международной морской организации посетил стенд АО «Восточный Порт» в рамках «Транспортной недели – 2019»
Очень дорогого адвоката посадят за решетку во Владивостоке
В Приморье автомобиль вылетел со скользкого моста в замерзшую реку
Так горят миллионы: в Приморье пожар уничтожил двухэтажный коттедж
На Приморье на выходных обрушится циклон со снегом и дождем
Выяснилось, почему утренний Владивосток сковали мощные пробки
«Меня уволят за опоздания»: утренний Владивосток намертво встал в 9-балльные пробки
В Приморье девятый день ищут исчезнувшую шхуну «Муксун»
Погода во Владивостоке на 21 ноября 2019 года: в город пришло потепление
«Стояние на Японском море»: Владивосток сковали пробки еще до конца рабочего дня
«Черный лесоруб» напилил дубов на четыре миллиона рублей в Приморье
Загонять копытных животных и охотиться с помощью собак запретили в Приморье
Разметка «вафельница» появится на пяти перекрестках Владивостока
Помощник Президента РФ Игорь Левитин назвал АО «Восточный Порт» одним из передовых в современной России
Во Владивостоке открыли движение по самой крутой улице города
Спецпредставитель Президента РФ и Министр транспорта РФ дали команду к отгрузке полумиллиардной тонны угля на терминале АО «Восточный Порт»
Жительница Приморья отправится в колонию за вождение пьяной и без прав
"Я старею быстрее, чем еду": утренний Владивосток снова сковали многокилометровые пробки
Похож на какого-то актера: в Приморье разыскивают парня с черными волосами и светлой кожей
Федеральные синоптики определили уровень опасности в Приморье