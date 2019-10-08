2019-10-08T09:02:21+03:00
Общество

Город ждет транспортный коллапс: водителей Владивостока просят проявить терпение

Улицы приморской столицы продолжают перекрывать из-за ремонта [фото]
Милана СОКОЛ
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Движение во Владивостоке крайне затруднено из-за ремонтаДвижение во Владивостоке крайне затруднено из-за ремонтаФото: Сергей ЛАНИН
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Госавтоинспекция приморской столицы обращается к местным автолюбителям с просьбой заранее выбирать пути объезда и проявить терпение в связи с перекрытием дорог из-за ремонта. На протяжении нескольких дней город буквально оказывается парализован, сообщает «КП»-Владивосток».

На ремонтируемых участках наблюдаются пробки Фото: Сергей ЛАНИН

На ремонтируемых участках наблюдаются пробкиФото: Сергей ЛАНИН

ГИБДД Владивостока информирует автомобилистов о частичном ограничении движения из-за ремонта в районе улиц Балтийской, Грибоедова, Добровольского, Сахалинской и Луговой. Затруднено движение по Нерчинской, Воропаева, Спиридонова, Шепеткова, Шкотовской, Кирова, Енисейской, Октябрьской, Маковского, Некрасовской и Снеговой, здесь также ведется ремонт. Помимо этого специалисты работают на участке автодороги на Капитана Шефнера и по проспекту 100-летия Владивостоку в районе домов 159а, 159д, 159е.

«КП»-Владивосток» ранее сообщало о масштабном ремонте ливневой канализации в районе остановки общественно транспорта «Школьная». Дорога от пересечения улиц Спортивная – Борисенко до перекрестка Борисенко с 40 лет ВЛКСМ будет закрыта до 11 ноября. Единственным транспортом, курирующим по ремонтируемому участку стали трамваи. Объезд ведется через Сахалинскую, часть Спортивной, 40 лет ВЛКСМ и Фадеева, которая сегодня оказалась затоплена.

Проезд на Борисенко перекрыт на месяц Фото: Милана СОКОЛ

Проезд на Борисенко перекрыт на месяцФото: Милана СОКОЛ

Масштабный ремонт подпорной стены ведется на Котельникова. Специалисты оградили около 100 метров дороги бетонными блоками, поэтому каждый день на данном участке возникает внушительная пробка.

На Котельникова масштабный ремонт подпорной стены Фото: Милана СОКОЛ

На Котельникова масштабный ремонт подпорной стеныФото: Милана СОКОЛ

В связи с сложившейся в приморской столице дорожной обстановкой, сотрудники госавтоинспекции советуют выезжать заблаговременно и тщательно продумывать свой маршрут, выбирая пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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