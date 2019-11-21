2019-11-21T11:09:51+03:00
Происшествия

Владелец сгоревшей снегоуборочной техники в Дальнегорске рассказал о ситуации

Пожар на автобазе не должен повлиять на расчистку городского округа
Милана СОКОЛ
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Огонь уничтожил снегоуборочную технику в Приморье. Фото: 37 пожарная часть по охране ДальнегорскаОгонь уничтожил снегоуборочную технику в Приморье. Фото: 37 пожарная часть по охране Дальнегорска
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Пожар, который произошел ранним утром на территории автобазы в Дальнегорске, не должен повлиять на работу по расчистке снега в зимний период. В сгоревших гаражных боксах находилась снегоуборочная техника. Подрядчик по муниципальному контракту выступил с разъяснением ситуации, сообщает «КП»-Владивосток».

Владелец снегоуборочной техники, уничтоженной во время пожара в Дальнегорске, заверил, что инцидент не отразится на устранении последствий снегопадов в зимний период. Как рассказала «Комсомолке» специалист пресс-службы администрации Дальнегорского городского округа, в результате пожара в автомобильных боксах пострадала лишь часть техники. Грузовой автотранспорт принадлежит ИП Коряка. Подрядчик по муниципальному контракту по уборке свежевыпавшего снега заверил, что случившееся никак не отразится на сроках и качестве работы.

Напомним, ЧП в Дальнегорске случилось ранним утром, на территории Автобазы №7. К моменту приезда пожарных огонь уже успел охватить кровлю постройки и технику, находящуюся внутри. Ущерб от пожара еще предстоит установить специалистам. По всей вероятности, техника была застрахована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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