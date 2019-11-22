СК возбудил уголовное дело по факту убийства младенца его мамой во Владивостоке
Случилось все в пятницу, 22 ноября в Первомайском районе Владивостока. 37-летняя жительница многоквартирного дома, расположенного по адресу Часовитина, 5, выбросила из окна восьмого этажа своего младенца.
Он упал с высоты 30 метров и скончался на месте. Грудному ребенку было 3,5 года. Женщину задержали сотрудники полиции и сопроводили в отделение. Есть информация, что детоубийца страдает психическим расстройством. Подтвердится заболевание лишь после проведение психолого-психиатрической экспертизы.
Пока следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». .
- В настоящее время по уголовному делу назначены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая, - отметили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.
Женщине грозит либо пожизненное заключение, либо принудительное лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU