Во Владивостоке открыли движение по улице Борисенко

СЕГОДНЯ 04:38 2019-11-24T04:38:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Движение по улице Борисенко во Владивостоке открыли после ремонта. Здесь проводили работы восстановлению системы ливневой канализации, а также укладывали асфальтовое покрытие, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Как рассказали в мэрии, ремонт на этом участке ранее продлили на две недели. Однако из-за того, что Примводоканал вовремя не выполнил возложенные на него работы по восстановлению водоотводного канала, открытие дороги здесь пришлось отложить.

Отмечается, что изначально предполагалось пустить движение в понедельник, но благодаря подрядчику, который смог оперативно восстановить асфальт, дорогу открыли сегодня, 24 ноября.

Ранее сообщалось, что ремонт по улице Борисенко был инициирован после ливней, которые прошли в августе и сентябре этого года. Стихия показала, что пропускная способность труб крайне низкая, из-за чего данный участок постоянно был затоплен.

ИСТОЧНИК KP.RU