2019-11-24T06:08:39+03:00
Происшествия

В страшной аварии в Приморье погиб 10-летний мальчик

Один из водителей, а также его пассажирка с тяжелыми травмами доставлены в больницу
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От полученных травм ребенок скончался на месте.От полученных травм ребенок скончался на месте.Фото: pixabay.com
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Серьезная авария произошла в Анучинском районе Приморского края. Здесь автомобиль Toyota Harrier совершил лобовое столкновение с большегрузом. В аварии погиб ребенок, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

46-летний водитель Toyota Harrier двигался по автодороге «Осиновка-Рудная пристань» в сторону Владивостока. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. В этот момент по ней в противоположном направлении ехал большегруз. Столкновения обоим водителям избежать не удалось.

В результате произошедшего погиб 10-летний мальчик, который находился на заднем сиденье кроссовера. Водитель Toyota Harrier, а также его еще одна пассажирка, с тяжелыми травмами были госпитализированы. Еще один мужчина - 60-летний водитель большегруза, в аварии не пострадал.

Теперь в произошедшем предстоит разобраться сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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