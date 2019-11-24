2019-11-24T09:00:25+03:00
Общество

Власти Владивостока бросили на борьбу со снегом спецтехнику

В городе проводят уборку снежной шуги, а также обрабатывают дороги и тротуары песко-соляной смесью
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Сейчас в городе повторно обрабатывают дороги и убирают снежную шугу. Фото: администрация ВладивостокаСейчас в городе повторно обрабатывают дороги и убирают снежную шугу. Фото: администрация Владивостока
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На борьбу с непогодой мэрия бросила силы муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Сейчас во Владивостоке проводится обработка дорог и тротуаров противогололедными смесями, а также уборка снежной шуги. На случай ухудшения погодных условий, все коммунальные службы города находится в режиме полной готовности, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Так, сегодня утром, 24 ноября, техника муниципального предприятия «Содержание городских территорий» повела обработку улиц Адмирала Юмашева, Адмирала Макарова, Каштановая, Всеволода Сибирцева, Капитана Шефнера, Сабанеева, Шилкинская, трасса Дальхимпром – Катерная, Суханова, Нейбута, Университетский проспект, Корабельная набережная, Маковского, Тухачевского, проспект 100-летия Владивостока, Днепровская, трасса Седанка – Патрокл, Светланская, Океанский проспект, Толстого, Стрелковая, Ломоносова, Катерная и других участков дорог противогололедными материалами – жидкими химреагентами и песко-соляной смесью.

После того, как в столице ДФО начал идти снег, городские власти решили уделить особое внимание сложным спускам и подъемам, их было решено обработать дополнительно. На других участках идет подметание образовавшейся снежной шуги.

Не забыли в мэрии и про пешеходов. Сейчас рабочие проводят обработку пешеходных зон, автобусных остановок, тротуаров, лестниц и виадуков противогололедными материалами. К этой работе также присоединяются управляющие компании и организации различных форм собственности, ответственные за содержание прилегающих к их зданиям территорий.

Напомним, обо всех нарушениях в работе городского хозяйства граждан просьба сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333.

Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.

ИСТОЧНИК KP.RU

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