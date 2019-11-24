Двое подростков в Приморье пойдут под суд за грабеж и вымогательство

СЕГОДНЯ 10:30 2019-11-24T10:30:24+03:00

Подростки напали на потерпевшего, избили его и украли мобильный телефон

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Двоих юных жителей Находки ожидает суд. Подростки обвиняются в грабеже и вымогательстве. Жертвой школьников стал 13-летний подросток, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на СУ СК России по Приморскому раю.

Так, первый эпизод преступления был совершен 21 февраля 2019 года. 16-летний обвиняемый «педложил» своей 13-летней жертве зайти в подъезд одного из домов в Находке, где стал требовать у школьника отдать ему в будущем 1 тысячу рублей. Чтобы парень был сговорчивее, злоумышленник ударил его по голове.

Второй эпизод произошел 12 сентября 2019 года возле памятника на улице Малиновского. Здесь обвиняемые напали на школьника, избили его и забрали мобильный телефон.

Сейчас уголовное дело в отношении подростков направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU