Двое подростков в Приморье пойдут под суд за грабеж и вымогательство
Двоих юных жителей Находки ожидает суд. Подростки обвиняются в грабеже и вымогательстве. Жертвой школьников стал 13-летний подросток, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на СУ СК России по Приморскому раю.
Так, первый эпизод преступления был совершен 21 февраля 2019 года. 16-летний обвиняемый «педложил» своей 13-летней жертве зайти в подъезд одного из домов в Находке, где стал требовать у школьника отдать ему в будущем 1 тысячу рублей. Чтобы парень был сговорчивее, злоумышленник ударил его по голове.
Второй эпизод произошел 12 сентября 2019 года возле памятника на улице Малиновского. Здесь обвиняемые напали на школьника, избили его и забрали мобильный телефон.
Сейчас уголовное дело в отношении подростков направлено в суд для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU