Slavda Group и ВДЦ «Океан» подписали соглашение о сотрудничестве

СЕГОДНЯ 04:23 2019-11-25T04:37:12+03:00

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Slavda Group расширяет программу развития и популяризации здорового образа жизни молодого поколения. Соглашение о сотрудничестве подписано с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением «Всероссийский детский центр «Океан». Церемония состоялась во Владивостоке 22 ноября 2019 года.

Документ о партнерстве подписали директор ВДЦ «Океан» Андрей Базилевский и генеральный директор ООО «Управляющая компания «Славда» Роман Антипьев.

Партнеры договорились о реализации совместных комплексных проектов и активностей, направленных на развитие и популяризацию здорового образа жизни, питания, спорта детей и подростков, экологического просвещения, выявления и развития спортивных, творческих способностей, поддержки одаренных детей, содействия в их профессиональной ориентации.

Фото: ВДЦ «Океан»

«Наши организации объединяют многолетние дружеские партнёрские взаимоотношения. Сегодня они нашли подтверждение в подписанных соглашениях. Очень радостно, что на данном этапе коммерческие организации берут на себя социальные вопросы, ставят перед собой решение педагогических задач, а также принимают активное участие в воспитании подрастающего поколения, пропаганды здорового образа жизни», — отметил Андрей Базилевский.

Партнерство Slavda Group и ВДЦ «Океан» имеет длительную успешную историю. Так крупнейший на Дальнем Востоке производитель природной питьевой воды выпускает продукцию с эксклюзивной этикеткой и участвует в тематических мероприятиях ВДЦ «Океан».

Компания присоединится к разработке программ профильных смен, мастер-классов, интегрированных уроков и тематических лекций по повышению экологической грамотности школьников, в рамках которых предусмотрены экскурсии на один из заводов предприятия «Скит».

Фото: ВДЦ «Океан»

«Соглашение укрепляет и расширяет долгосрочную историю успешного партнерства Slavda Group и ВДЦ «Океан». В намерениях компании участие в проведении профильных смен Центра, спортивных мероприятий и организации встреч со спортивными клубами региона — партнерами Slavda Group. Специалисты предприятия окажут содействие в совместных исследованиях в сфере питания, спорта, экологии», — говорит генеральный директор Slavda Group Роман Антипьев.

После подписания соглашения руководители приняли участие в пресс-конференции, участниками которой стали ребята пресс-отряда Центра. Юные журналисты интересовались деятельностью Slavda Group и партнёрством с «Океаном».

Особый интерес молодежи вызвал проект Slenergy, в рамках которого поддерживаются альтернативные виды спорта в Приморском и Хабаровском краях.

«Наша главная аудитория — активная молодёжь, для которой здоровый образ жизни в приоритете. Поэтому мы содействуем развитию альтернативных видов спорта, которыми занимается молодое поколение. Мы стараемся поддерживать ребят, чтобы они не потеряли интерес и вдохновение, и в стали основой нашего общества. В этом заключается философия «Славды». И во взаимодействии с «Океаном» мы с удовольствием готовы развивать данное направление», — рассказал океанцам Павел Серебряков, вице-президент Slavda Group.

ИСТОЧНИК KP.RU