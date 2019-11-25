2019-11-25T04:37:12+03:00
Общество

Slavda Group и ВДЦ «Океан» подписали соглашение о сотрудничестве

Поделиться:
Фото: ВДЦ «Океан»Фото: ВДЦ «Океан»
Изменить размер текста:

Slavda Group расширяет программу развития и популяризации здорового образа жизни молодого поколения. Соглашение о сотрудничестве подписано с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением «Всероссийский детский центр «Океан». Церемония состоялась во Владивостоке 22 ноября 2019 года.

Документ о партнерстве подписали директор ВДЦ «Океан» Андрей Базилевский и генеральный директор ООО «Управляющая компания «Славда» Роман Антипьев.

Партнеры договорились о реализации совместных комплексных проектов и активностей, направленных на развитие и популяризацию здорового образа жизни, питания, спорта детей и подростков, экологического просвещения, выявления и развития спортивных, творческих способностей, поддержки одаренных детей, содействия в их профессиональной ориентации.

Фото: ВДЦ «Океан»

Фото: ВДЦ «Океан»

«Наши организации объединяют многолетние дружеские партнёрские взаимоотношения. Сегодня они нашли подтверждение в подписанных соглашениях. Очень радостно, что на данном этапе коммерческие организации берут на себя социальные вопросы, ставят перед собой решение педагогических задач, а также принимают активное участие в воспитании подрастающего поколения, пропаганды здорового образа жизни», — отметил Андрей Базилевский.

Партнерство Slavda Group и ВДЦ «Океан» имеет длительную успешную историю. Так крупнейший на Дальнем Востоке производитель природной питьевой воды выпускает продукцию с эксклюзивной этикеткой и участвует в тематических мероприятиях ВДЦ «Океан».

Компания присоединится к разработке программ профильных смен, мастер-классов, интегрированных уроков и тематических лекций по повышению экологической грамотности школьников, в рамках которых предусмотрены экскурсии на один из заводов предприятия «Скит».

Фото: ВДЦ «Океан»

Фото: ВДЦ «Океан»

«Соглашение укрепляет и расширяет долгосрочную историю успешного партнерства Slavda Group и ВДЦ «Океан». В намерениях компании участие в проведении профильных смен Центра, спортивных мероприятий и организации встреч со спортивными клубами региона — партнерами Slavda Group. Специалисты предприятия окажут содействие в совместных исследованиях в сфере питания, спорта, экологии», — говорит генеральный директор Slavda Group Роман Антипьев.

После подписания соглашения руководители приняли участие в пресс-конференции, участниками которой стали ребята пресс-отряда Центра. Юные журналисты интересовались деятельностью Slavda Group и партнёрством с «Океаном».

Особый интерес молодежи вызвал проект Slenergy, в рамках которого поддерживаются альтернативные виды спорта в Приморском и Хабаровском краях.

«Наша главная аудитория — активная молодёжь, для которой здоровый образ жизни в приоритете. Поэтому мы содействуем развитию альтернативных видов спорта, которыми занимается молодое поколение. Мы стараемся поддерживать ребят, чтобы они не потеряли интерес и вдохновение, и в стали основой нашего общества. В этом заключается философия «Славды». И во взаимодействии с «Океаном» мы с удовольствием готовы развивать данное направление», — рассказал океанцам Павел Серебряков, вице-президент Slavda Group.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Граждане-нарушители спрятали наркотики в брюки и попытались передать в СИЗО во Владивостоке
Малыша выносили в одеялке: двухэтажный коттедж декоратора сгорел дотла в Уссурийске
Пробки не избежать: «дорогое» ДТП заблокировало движение во Владивостоке
Выпил – спалил: житель Приморья сжег автомобилей на шесть лет колонии
Понедельник – день тяжелый: тысячи жителей Владивостока останутся без света
"Думаю, к Новому году доеду": владивостокцы оценивают 6-балльные пробки
Что за умник: юноша из Приморья "незаметно" перевел с банковской карты знакомого 8 тысяч рублей
В Приморье уже несколько дней разыскивают юную красавицу в черном платье
Федеральные синоптики предупреждают об опасной погоде в Приморье
Двое подростков в Приморье пойдут под суд за грабеж и вымогательство
Власти Владивостока бросили на борьбу со снегом спецтехнику
В страшной аварии в Приморье погиб 10-летний мальчик
Во Владивостоке открыли движение по улице Борисенко
Снег и дождь: погода в Приморье на 24 ноября
Вторую неделю подряд в Приморье ищут пропавшего 17-летнего подростка Олега Устинкина
15-летний житель Уссурийска не смог уйти от полицейской погони, разбив семейный автомобиль
Из-за трепанга четверо жителей Хасанского района едва не лишились свободы
Большой десантный корабль «Ослябя» вернулся во Владивосток из дальнего похода
Борис Кубай: 24 ноября Приморье вновь накроет дождь, переходящий в снег
Житель Приморья проведет 6 суток под арестом из-за неуплаты алиментов
Синоптики рассказали о причинах аномально высокой температуры воздуха 23 ноября
Стенд АО «Восточный Порт» признан самым инновационным на международном форуме «Транспорт России»
В Южную Корею на пароме: Приморье и провинцию Кангвон свяжет транспортная линия
Игорь Лукишин, руководивший аэропортом Владивостока 6 лет, покинул свой пост
Мужчина зарезал собутыльника за то, что тот случайно разбил его сантехнику
Контрабанда на 150 миллионов рублей: ценные породы древесины вывозили из Приморья в Китай
СК возбудил уголовное дело по факту убийства младенца его мамой во Владивостоке
Школы Приморья закупили инженерные классы «РОББО» на 86 миллионов рублей