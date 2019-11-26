Жители – в восторге, дрифтеры – в трауре: еще одно кольцо во Владивостоке станет непригодно для гонок

СЕГОДНЯ 03:29 2019-11-26T03:32:00+03:00

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Накануне вечером во Владивостоке в районе кольца фуникулера началась установка лежачих полицейских. Ограничители скорости появятся в двух точках на развилке улиц Всеволода Сибирцева и Некрасовская. Излюбленное место молодежи для ночных дрифт-заездов, отныне станет недоступно любителям управляемых заносов, сообщает «КП»-Владивосток».

Жители Владивостока неоднократно жаловались на уличных гонщиков, устраивающих опасный дрифт на городских дорогах. Наиболее популярными местами для сбора молодежи были кольца 3-ей Рабочей, Шилкинской и фуникулера. Рев моторов, стертые покрышки и клубы дыма – естественно не лучшим образом сказывались на спокойствии и сне жильцов близлежащих домов. Поэтому поочередно на всех участках появились искусственные неровности, призванные снижать скорость авто и обеспечить меньшую аварийность на участках. «Комсомолка» ранее подробно сообщала о ходе работ на перечисленных объектах, пришла очередь и кольца на фуникулере. В социальных сетях есть целое сообщество, посвященное дрифту именно на Всеволода Сибирцева. Водители, оттачивающие свои навыки здесь, неоднократно делились подробными фото и видео отчетами с тренировок, за страничкой в инстаграм наблюдали около 6500 подписчиков.

Специалисты уже подготовили участокФото: Милана СОКОЛ

Работы в районе верхней станции фуникулера проводят специалисты администрации Приморского края, в ведомстве которых находится территория. На данный момент выясняются точные сроки завершения установки лежачих полицейских.

Соответствующие знаки уже установлены со всех сторон кольцаФото: Милана СОКОЛ

ИСТОЧНИК KP.RU