2019-11-26T03:32:00+03:00
Общество

Жители – в восторге, дрифтеры – в трауре: еще одно кольцо во Владивостоке станет непригодно для гонок

Дорожники уже занялись установкой лежачих полицейских на проблемном участке [фото]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
В районе фуникулера началась установка лежачих полицейскихВ районе фуникулера началась установка лежачих полицейскихФото: Милана СОКОЛ
Изменить размер текста:

Накануне вечером во Владивостоке в районе кольца фуникулера началась установка лежачих полицейских. Ограничители скорости появятся в двух точках на развилке улиц Всеволода Сибирцева и Некрасовская. Излюбленное место молодежи для ночных дрифт-заездов, отныне станет недоступно любителям управляемых заносов, сообщает «КП»-Владивосток».

Жители Владивостока неоднократно жаловались на уличных гонщиков, устраивающих опасный дрифт на городских дорогах. Наиболее популярными местами для сбора молодежи были кольца 3-ей Рабочей, Шилкинской и фуникулера. Рев моторов, стертые покрышки и клубы дыма – естественно не лучшим образом сказывались на спокойствии и сне жильцов близлежащих домов. Поэтому поочередно на всех участках появились искусственные неровности, призванные снижать скорость авто и обеспечить меньшую аварийность на участках. «Комсомолка» ранее подробно сообщала о ходе работ на перечисленных объектах, пришла очередь и кольца на фуникулере. В социальных сетях есть целое сообщество, посвященное дрифту именно на Всеволода Сибирцева. Водители, оттачивающие свои навыки здесь, неоднократно делились подробными фото и видео отчетами с тренировок, за страничкой в инстаграм наблюдали около 6500 подписчиков.

Специалисты уже подготовили участок Фото: Милана СОКОЛ

Специалисты уже подготовили участокФото: Милана СОКОЛ

Работы в районе верхней станции фуникулера проводят специалисты администрации Приморского края, в ведомстве которых находится территория. На данный момент выясняются точные сроки завершения установки лежачих полицейских.

Соответствующие знаки уже установлены со всех сторон кольца Фото: Милана СОКОЛ

Соответствующие знаки уже установлены со всех сторон кольцаФото: Милана СОКОЛ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Куда девушки пропадают?!»: в крае разыскивают очередную голубоглазую красавицу
Человек-паук, форточник или любовник – приморцы обсуждают поступок смельчака
«Ростелеком» запустил акцию «Ускорение для Видеонаблюдения» в Приморском крае
Приморец спрятал в микроавтобусе трепанга на 2,5 миллиона рублей
«Пробки в любую погоду»: утренний Владивосток сковали 6-балльные пробки
ОПГ во Владивостоке избивала людей за доли квартирах и плеснула кислотой в лицо женщине
Пальто vs шуба: во Владивостоке ожидается резкое похолодание, но только вечером
90 миллионов россиян получают заказы из интернет-магазинов в отделениях Почты России
Осадки вечером – жди коллапс: снег и ветер вновь вернутся во Владивосток
Из-за опасно подозрительного предмета во Владивостоке эвакуировали пациентов больницы
Граждане-нарушители спрятали наркотики в брюки и попытались передать в СИЗО во Владивостоке
Малыша выносили в одеялке: двухэтажный коттедж декоратора сгорел дотла в Уссурийске
Пробки не избежать: «дорогое» ДТП заблокировало движение во Владивостоке
Slavda Group и ВДЦ «Океан» подписали соглашение о сотрудничестве
Выпил – спалил: житель Приморья сжег автомобилей на шесть лет колонии
Понедельник – день тяжелый: тысячи жителей Владивостока останутся без света
"Думаю, к Новому году доеду": владивостокцы оценивают 6-балльные пробки
Что за умник: юноша из Приморья "незаметно" перевел с банковской карты знакомого 8 тысяч рублей
В Приморье уже несколько дней разыскивают подростка