Счастье – жителям, горе – дрифтерам: на популярном кольце Владивостока появились лежачие полицейские

СЕГОДНЯ 15:35 2019-11-16T15:52:34+03:00

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Еще несколько дней назад жители района 3-ей Рабочей вынуждены были просыпаться по ночам из-за рева машин, гоняющих по кольцу. Выпал снег – дрифтеры тут как тут, идет дождь – без нелегальных гонщиков не обойтись. Накануне на кольце установили так называемые лежачие полицейские, для погашения скорости на опасном участке дороги. Однако, если жители района восприняли новость с радостью, то многие автомобилисты отнеслись к нововведению с негативом, предрекая пробки, сообщает «КП»– Владивосток».

По словам автомобилистов, искусственные неровности на кольце 3-ей Рабочей не сильно высокие, поэтому практически не затрудняют проезд при соблюдении скоростного режима, однако дрифту должны помешать.

– Нормально сделали, широкий и не горбатый. На удивление прилично получилось, –отметил один из водителей.

Нашлись и те, кто воспринял новость с негативом.

– Скорость движения по кольцу теперь упадет в разы, пробки будут еще больше, –делятся скептически настроенные автолюбители.

Стоит отметить, что помимо проспекта Красного Знамени, проблема на котором, возможно наконец-то решится, любители заездов боком собираются на кольце фуникулера. В основном это молодежь, не имеющая отношения к профессиональному виду спорта. Пилотов с лицензией за опасную езду в черте города могут попросту лишить документов. Участники ночных гонок периодически даже наносят разметку для соревнований. Все жалобы местных жителей, пока не принесли результатов.

В октябре приморцы, влюбленные в автоспорт, создали петицию, призванную помочь в строительстве специальной гоночной трассы во Владивостоке. Таким образом планируется сократить количество ДТП и нелегальных гонок, а также создать пространство для тренировок всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU