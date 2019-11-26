Жители Владивостока смогут проголосовать на выборах в парламент Узбекистана

СЕГОДНЯ 08:28 2019-11-26T08:28:20+03:00

Отдать свой голос можно будет в здании Генерального консульства Республики Узбекистан 22 декабря 2019 года

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Республика Узбекистан находится в преддверии крупного политического события – выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса (Парламент) и местные Кенгаши (Советы) народных депутатов, которые состоятся 22 декабря 2019 года.

В этой связи Центральная избирательная комиссия Узбекистана приняла решение об открытии во Владивостоке избирательного участка № 14 для проведения голосования. Участок будет находиться при Генеральном консульстве Республики Узбекистан на улице Верхнепортовой, 46.

Право на выдвижение кандидатов получили пять политических партий. Среди них: демократическая партия «Миллий тикланиш», народная демократическая партия Узбекистана, движение предпринимателей и деловых людей - либерально-демократическая партия Узбекистана, социально-демократическая партия «Адолат» и экологическая партия Узбекистана.

ИСТОЧНИК KP.RU