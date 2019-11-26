2019-11-26T09:53:13+03:00
Общество

60 бесплатных катков подготовят в разных районах Владивостока

Специалисты завершили реконструкцию восьми хоккейных коробок
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Во Владивостоке зальют 60 катковВо Владивостоке зальют 60 катковФото: Милана СОКОЛ
Изменить размер текста:

Во Владивостоке началась масштабная подготовка катков, которые будут работать на бесплатной основе. Всего их в городе планируется открыть 60. Заливка начнется при установлении постоянной отрицательной температуры от -10 градусов. Накануне специалисты мэрии города закончили реконструкцию восьми хоккейных коробок, сообщает «КП»-Владивосток».

Восемь хоккейных коробок, были полностью модернизированы в разных районах города. По сообщению пресс-службы администрации приморской столицы, обновленные спортивные объекты в этом году появились на Артековской, 1, Героев Хасана, 10-12, Зои Космодемьянской, 12, Фадеева, 8а. Также заканчиваются работы на катках на территориях 16-й, 37-й, 63-й и 67-й школ Владивостока.

По сообщению городского управления физической культуры и спорта, работы на объектах близки к завершению, начался процесс приемки. Подрядчик демонтировал пришедшие в негодность ограждения старых хоккейных коробок, а на их месте специалисты возвели современные стеклопластиковые борта. Также у входа на лед появились комфортные скамейки для переодевания.

Горожане уже оценили преображение спортивных объектов.

– Мы очень рады, что такие преобразования происходят в нашем районе. Стало гораздо лучше, теперь зимой обязательно будем кататься. Я думаю, что хоккеисты, которые здесь играют, будут просто счастливы, – поделилась жительница одного из районов.

В связи с масштабной реконструкцией стадиона «Строитель», на котором больше не будут заливать лед, главным городским катком станет стадион «Авангард».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Летел, собирая столбы: в центре Владивостока произошло серьезное ДТП
Вандал, пнувший статую собаки в центре Владивостока, попал на видео
Мораторий на кнопку «ЭРА-ГЛОНАСС» продлят на Дальнем Востоке
Жители Владивостока смогут проголосовать на выборах в парламент Узбекистана
«Куда девушки пропадают?!»: в крае разыскивают очередную голубоглазую красавицу
Человек-паук, форточник или любовник – приморцы обсуждают поступок смельчака
«Ростелеком» запустил акцию «Ускорение для Видеонаблюдения» в Приморском крае
Приморец спрятал в микроавтобусе трепанга на 2,5 миллиона рублей
Жители – в восторге, дрифтеры – в трауре: еще одно кольцо во Владивостоке станет непригодно для гонок
«Заторы в любую погоду»: утренний Владивосток сковали 6-балльные пробки
ОПГ во Владивостоке избивала людей за доли квартирах и плеснула кислотой в лицо женщине
Пальто vs шуба: во Владивостоке ожидается резкое похолодание, но только вечером
90 миллионов россиян получают заказы из интернет-магазинов в отделениях Почты России
Осадки вечером – жди коллапс: снег и ветер вновь вернутся во Владивосток
Из-за опасно подозрительного предмета во Владивостоке эвакуировали пациентов больницы
Граждане-нарушители спрятали наркотики в брюки и попытались передать в СИЗО во Владивостоке
Малыша выносили в одеялке: двухэтажный коттедж декоратора сгорел дотла в Уссурийске
Пробки не избежать: «дорогое» ДТП заблокировало движение во Владивостоке
Slavda Group и ВДЦ «Океан» подписали соглашение о сотрудничестве
Выпил – спалил: житель Приморья сжег автомобилей на шесть лет колонии
Понедельник – день тяжелый: тысячи жителей Владивостока останутся без света
"Думаю, к Новому году доеду": владивостокцы оценивают 6-балльные пробки
Что за умник: юноша из Приморья "незаметно" перевел с банковской карты знакомого 8 тысяч рублей
В Приморье уже несколько дней разыскивают подростка