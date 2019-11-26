60 бесплатных катков подготовят в разных районах Владивостока

СЕГОДНЯ 09:53 2019-11-26T09:53:13+03:00

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Во Владивостоке началась масштабная подготовка катков, которые будут работать на бесплатной основе. Всего их в городе планируется открыть 60. Заливка начнется при установлении постоянной отрицательной температуры от -10 градусов. Накануне специалисты мэрии города закончили реконструкцию восьми хоккейных коробок, сообщает «КП»-Владивосток».

Восемь хоккейных коробок, были полностью модернизированы в разных районах города. По сообщению пресс-службы администрации приморской столицы, обновленные спортивные объекты в этом году появились на Артековской, 1, Героев Хасана, 10-12, Зои Космодемьянской, 12, Фадеева, 8а. Также заканчиваются работы на катках на территориях 16-й, 37-й, 63-й и 67-й школ Владивостока.

По сообщению городского управления физической культуры и спорта, работы на объектах близки к завершению, начался процесс приемки. Подрядчик демонтировал пришедшие в негодность ограждения старых хоккейных коробок, а на их месте специалисты возвели современные стеклопластиковые борта. Также у входа на лед появились комфортные скамейки для переодевания.

Горожане уже оценили преображение спортивных объектов.

– Мы очень рады, что такие преобразования происходят в нашем районе. Стало гораздо лучше, теперь зимой обязательно будем кататься. Я думаю, что хоккеисты, которые здесь играют, будут просто счастливы, – поделилась жительница одного из районов.

В связи с масштабной реконструкцией стадиона «Строитель», на котором больше не будут заливать лед, главным городским катком станет стадион «Авангард».

ИСТОЧНИК KP.RU