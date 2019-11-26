Летел, собирая столбы: в центре Владивостока произошло серьезное ДТП

СЕГОДНЯ 10:48 2019-11-26T11:12:36+03:00

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Серьезная авария произошла во второй половине дня, в центре приморской столицы. Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток», водитель не справился с управлением на Алеутской, в результате чего выехал на тротуар, снося столбики металлического ограждения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/746091" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке грузовик вылетел на тротуар.Видео: предоставлено очевидцамиМилана СОКОЛ

ДТП с участием грузовика произошло в районе дома №52 на Алеутской. По свидетельствам очевидцев, водитель крупногабаритной машины не справился с управлением и на приличной скорости выехал на тротуар. Грузовик буквально вырвал несколько металлических столбиков. Неуправляемое авто затормозило только после столкновения с фонарем. Во всех подробностях происшествия еще предстоит разобраться специалистам. Не исключено, что автомобилист уходил от столкновения с другой машиной или попросту у грузовика оказалась неисправна тормозная система.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/746096" frameborder="0"></iframe> ДТП случилось на Алеутской во Владивостоке.Видео: предоставлено очевидцамиМилана СОКОЛ

«Комсомолка» ранее сообщала, что металлические ограждения в центре города оказались повреждены во время неудачного маневра водителя другого большегруза. Фура заехала на дорогу с односторонним движением, повредив ограждения при развороте. Водитель скрылся, его искали неделю. Оказалось, что дальнобойщик скрывался, испугавшись ответственности. Житель Самары запутался в схеме движения в чужом городе.

ИСТОЧНИК KP.RU