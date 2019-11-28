Прокуратора проводит проверку после разлива ртути в приморской школе
В школе номер три поселка Хороль семиклассник принес банку из под майонеза с двумя килограммами ртути. Парень раздавал ядовитое вещество всем желающим, часть жидкого металла попала на пол. Как итог: эвакуация школы и проверка прокуратуры.
Игры с ртутью увидели учителя и оперативно вывели учеников и персонал из здания - всего 270 человек. Занятия пришлось отменить до полного удаления ртути. Ожидается, что в следующий понедельник, 2 декабря, школьники вернутся на уроки.
Правоохранителям предстоит узнать, откуда у семиклассника банка с ртутью.
- В рамках представленных полномочий надзорное ведомство проверяет соблюдение законодательства об образовании, а также надлежащую организацию профилактической работы с учащимися учреждения. Кроме этого, будет дана оценка деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Ход и результаты проверки поставлены на контроль прокуратуры края.
ИСТОЧНИК KP.RU