2019-11-29T04:41:42+03:00
Общество

В мэрии рассказали о судьбе автобусного маршрута Маяк - Варяг

После встречи с жителями районов Владивостока сотрудники управлении транспорта скорректировали проект новой маршрутной сети
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» начальник управления транспорта администрации Владивостока Александр Иванов рассказал о судьбе автобусного маршрута Маяк - Варяг.

После того, как был опубликован проект новой маршрутной сети Владивостока, у жителей города возникли вполне логичные вопросы. В частности горожан взволновала возможная отмена маршрута № 60 Маяк - Варяг, ведь в проекте новой сети его не оказалось.

Как рассказал в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» начальник управления транспорта администрации Владивостока Александр Иванов, вопрос с этим маршрутом уже решен.

- Мы слышим каждого, общаемся с людьми. Нам приходит большое количество жалоб и обращений и по всем ним мы работаем. Сейчас, на основании как раз таки обращений, мы приняли решение не убирать 60-й маршрут из новой маршрутной сети.

Стоит отметить, что проект новой маршрутной сети все еще находится на стадии рассмотрения и обсуждения. Если у вас возникли какие-либо пожелания, просьбы, либо жалобы, касаемо новой трансопртной системы, свои обращения можно направить в адрес управления транспорта администрации Владивостока по электронной почте bus@vlc.ru

Все, что вы хотели знать об автобусной реформе во Владивостоке в эфире радио «Комсомольская правда»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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