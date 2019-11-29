В мэрии рассказали о судьбе автобусного маршрута Маяк - Варяг
В эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» начальник управления транспорта администрации Владивостока Александр Иванов рассказал о судьбе автобусного маршрута Маяк - Варяг.
После того, как был опубликован проект новой маршрутной сети Владивостока, у жителей города возникли вполне логичные вопросы. В частности горожан взволновала возможная отмена маршрута № 60 Маяк - Варяг, ведь в проекте новой сети его не оказалось.
Как рассказал в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» начальник управления транспорта администрации Владивостока Александр Иванов, вопрос с этим маршрутом уже решен.
- Мы слышим каждого, общаемся с людьми. Нам приходит большое количество жалоб и обращений и по всем ним мы работаем. Сейчас, на основании как раз таки обращений, мы приняли решение не убирать 60-й маршрут из новой маршрутной сети.
Стоит отметить, что проект новой маршрутной сети все еще находится на стадии рассмотрения и обсуждения. Если у вас возникли какие-либо пожелания, просьбы, либо жалобы, касаемо новой трансопртной системы, свои обращения можно направить в адрес управления транспорта администрации Владивостока по электронной почте bus@vlc.ru
Все, что вы хотели знать об автобусной реформе во Владивостоке в эфире радио «Комсомольская правда»
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