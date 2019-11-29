Группа РусГидро проводит практические занятия в рамках смены «Энергия Старта» в детском центре «Океан»

СЕГОДНЯ 05:50 2019-11-29T05:51:29+03:00

Старшеклассники уже прошли первый блок практических занятий, познакомились с основами электробезопасности

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Во Всероссийском детском центре «Океан» энергетики дальневосточных энергокомпаний и Корпоративного университета гидроэнергетики, входящие в Группу РусГидро, проводят практические занятия в рамках третьей профильной смены «Энергия Старта».

Программа организована ПАО «РусГидро» и АО «ДРСК» при поддержке Минэнерго РФ. Участниками проекта стали старшеклассники, показавшие лучшие результаты в отборочном конкурсе.

На этой неделе для школьников занятия провели приглашенные специалисты из Японии, которые рассказали об энергосбережении. Школьники также поучаствовали в практических опытах, учились преобразовывать механическую энергию в электрическую, изменять температуру с помощью подачи давления на тепловой насос. Также на этой неделе специалисты проведут для школьников занятия по решению изобретательских задач.

Приглашенные специалисты из Японии рассказали об энергосбережении. Фото: пресс-служба ПАО РусГидро

Старшеклассники уже прошли первый блок практических занятий, познакомились с основами электробезопасности, ребята узнали об энергорынке и разработках, связанных с применением новых технологий в электроэнергетической отрасли. Занятия проводятся в энергетической лаборатории РусГидро, которая включает в себя 5 направлений обучающих программ: гидроэнергетика, солнечная энергетика, ветроэнергетика, электромонтаж и практическая физика. Каждая программа состоит из теоретической части и лабораторных работ, где учащиеся знакомятся с основами электричества, узнают о типах генерации, получают прикладные умения по электромонтажу установок и на практике устанавливают связь между теоретической физикой и реальной жизнью.

Завершающим мероприятием профильной смены «Энергия Старта» станет энергофорум, который состоится 1 декабря. На нем школьники представят и защитят свои проекты, подготовленные совместно с экспертами Группы РусГидро.

Кроме дальневосточников в ней принимают участие школьники из Москвы, Свердловской области, Алтайского края, Рязани, Тулы и Забайкалья. Фото: пресс-служба ПАО РусГидро

Участие в профильной смене «Энергия Старта» принимают 70 учащихся в возрасте 14-17 лет. В этом году география участников расширена. Кроме дальневосточников в ней принимают участие школьники из Москвы, Свердловской области, Алтайского края, Рязани, Тулы и Забайкалья.

Внимание! В «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (АО «ДРСК») работает единый Контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 вы сможете задать вопросы о проведении работ в охранных зонах ЛЭП, технологическом присоединении, качестве электроэнергии, отключениях, хищениях энергии и оборудования на объектах энергетики. Звонок бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU