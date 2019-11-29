2019-11-29T08:50:52+03:00
Общество

В мэрии рассказали, какие автобусы останутся у жителей БАМа

Муниципальный 95-й маршрут для них станет основным
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» начальник управления транспорта администрации Владивостока Александр Иванов и специалист управления транспорта Дмитрий Тройнич рассказали, почему было решено отказаться от маршрута № 85 и каким образом произойдет оптимизация дорожной сети в районе БАМа.

После анонсирования проекта новой маршрутной схемы владивостокских автобусов у жителей БАМа возникло легкое недопонимание. Почему убирают 85-й маршрут, если ожидать 95-й приходится около часа? На эти и другие вопросы в прямом эфире ответили представители управления транспорта администрации Владивостока.

- Действительно, предполагается отменить маршрут №85, но это не значит, что мы оставим жителей этого района без автобусов. 85-й маршрут полностью дублирует 95-й, который идет со Снеговой Пади. Мы планируем добавить на эту линию до десяти единиц автобусов среднего класса вместимости. Интервал движения при этом сократится до десяти минут. Два дублирующих друг друга маршрута не нужны, и в этом случае приоритет отдаем 95-му маршруту, так как он связан со Снеговой Падью, - отметил специалист управления транспорта Дмитрий Тройнич.

Начальник управления транспорта администрации Владивостока Александр Иванов также отметил, что в рамках теста еще до нового года они начнут проверку и выяснят, насколько популярным будет 95-й маршрут у жителей БАМа.

- На 95-й маршруте мы планируем в тестовом режиме увеличить количество транспорта, его класс вместимости и, что самое важное, выпустить абсолютно новые автобусы. В течение двух недель мы уже планируем запустить этот тест. То есть до нового года на 95-м маршруте появятся новые автобусы, - заявил Александр Иванов.

Стоит также отметить, что новая автобусная маршрутная сеть начнет функционировать только летом 2020-го года после того, как разыграют новые контракты на перевозку пассажиров, а действующие контракты с перевозчиками закончатся.

Если у вас возникли какие-либо пожелания, просьбы, либо жалобы, касаемо новой транспортной системы, свои обращения можно направить в адрес управления транспорта администрации Владивостока по электронной почте bus@vlc.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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