Полиция: школьник, избивший палкой ученицу в Находке, размахивал каркасом веника и задел девочку случайно

СЕГОДНЯ 06:38 2019-12-01T06:38:54+03:00

До этого, по словам правоохранителей, парень повздорил с восьмиклассниками [видео]

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История с избиением палкой школьницу в Находке получила продолжение. Напомним, что 28 ноября восьмиклассник схватил палку и криком: «Вот вам!» нанес несколько ударов девочке. Инцидент попал на видео, полиция продевал проверку и поделилась ее итогами.

Видео моментально разлетелось по социальным сетям, а подпись гласила: «Жестоко избил одноклассницу за то, что она заступилась за другую девочку». Однако школьница, судя по кадрам, в обиду себя не дала и успокоила дебошира.

Героев видео нашла полиция. Участники съемки рассказали, что между восьмиклассниками произошел конфликт. В пылу ссоры 14-летний подросток получил удар по ноге веником, который развалился во время потасовки. В руках у парня остался каркас, которым он стал размахивать, задев школьницу.

- С несовершеннолетним проведена профилактическая беседа, он приглашен на совет по профилактике в школе. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. В отношении законного представителя подростка составлен административный материал по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - добавили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Законным представителям парня грозит штраф от 100 до 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU