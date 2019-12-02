2019-12-02T03:52:51+03:00
Общество

Альфа-Банк выпустил обновленную версию мобильного приложения

Значительно ускорились карточные переводы, появились новые функции
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Обновленное приложение «Альфа-Мобайл» радует пользователей продуманностьюОбновленное приложение «Альфа-Мобайл» радует пользователей продуманностьюФото: Кристина ГРИН
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Мобильное приложение Альфа-Банка стало гораздо более красивым, удобным и быстрым. Значительно ускорились карточные переводы, появились новые функции.

Обновленное приложение «Альфа-Мобайл» радует пользователей продуманностью. Наиболее популярные разделы: «Платежи и переводы», «Чат», «История операций» - разработчики перенесли в навигационную панель в нижней части экрана.

В «Истории операций» появилась возможность повторения одного из прошлых платежей. Для этого достаточно кликнуть по нему. В исходящих операциях также сохраняются комментарии отправителя и время транзакции.

Из-за того, что код 3D-secure приходит в пуш-уведомлениях и автоматически становится в нужную графу на странице подтверждения, значительно ускорился перевод по номеру карты. Также теперь не требуется вводить CVC-код при пополнении с карт других банков, если этого нет в условиях банка-эмитента. Для тех, кто регулярно проводит операции с валютой, приложение запоминает курс, по которому были проведены сделки.

Расширились возможности поиска банкоматов и отделений. Теперь их можно искать по адресу и по станции метро. Кроме этого, приложение подскажет уровень загруженности выбранного отделения, сообщает inkazan.ru.

Есть и другие инновации. Например, выбор счета для получения денег по номеру телефона, погашение ипотечного кредита без комиссии картами других банков, возможность совершать автоматические платежи по расписанию.

На сегодняшний день Альфа-Банк – один из лидеров по использованию мобильного банкинга. Его используют порядка 75% всех клиентов банка (более 5 млн человек). У большинства отечественных и зарубежных банков этот показатель существенно ниже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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