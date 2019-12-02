Мужчину, укравший владивостокского Хатико, попал на видео
Неизвестный мужчина украл статую собаки по кличке «Pochi» во Владивостоке. Инцидент произошел в 4.35 утра на Алеутской, 33. Злоумышленник засветился на камерах видеонаблюдения.
Мордочка рыжего пса Поти или, как его называют в народе, «Хатико» ровно неделю назад уже мелькала в СМИ и соцсетях. 25 ноября прохожий на улице, напал на арт-объект: одним ударом сломал животному лапу и продырявил голову. После обнародования жестких кадров общественность была в шоке от поведения хулигана.
Вандал пнул арт-объект во Владивостоке. Видео: news.vl.! другой источник
И вот спустя 7 дней Поти снова стал жертвой злоумышленника. В этот раз пес, наоборот, приглянулся незнакомцу. Статую решили сначала приобнять, а потом и вовсе забрать с собой.
Поти украли. Видео: vdk_news.! другой источник
Напомним, фигура собаки появилась на гостевом маршруте в начале ноября. Слово «рochi», происходит от французского «petite»– маленький, милый.
ИСТОЧНИК KP.RU