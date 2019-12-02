Более тысячи писем, многие с матом: в мэрии рассказали, как Владивостокцы отреагировали на изменение автобусной сети
В эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» специалист управления транспорта Дмитрий Тройнич рассказал о том, с какими предложениями и пожеланиями обращаются жители Владивостока по вопросам совершенствования транспортной сети города.
- На сегодняшний день поступило более тысячи обращений, но, к сожалению, они не все конструктивны. Люди часто пишут попросту не по делу, либо используют эту площадку для каких-то оскорблений, сопровождая все это нецензурной лексикой. Естественно, все это фильтруется и не рассматривается, - рассказал специалист управления транспорта Дмитрий Тройнич.
- Есть среди писем и просто фразы на уровне: "оставьте такой-то автобус". Напоминаю, мы принимаем именно пожелания. То есть нужно не жаловаться, а высказывать свои предложения, видение ситуации. Только сообща мы сможем разработать схему, которая будет удовлетворять максимальное количество населения Владивостока. Любое такое обращение нами тщательно рассматривается и прорабатываются все варианты его внедрения, - сказал Дмитрий Тройнич.
Новая автобусная маршрутная сеть начнет функционировать только летом 2020-го года после того, как разыграют новые контракты на перевозку пассажиров, а действующие контракты с перевозчиками закончатся.
Если у вас возникли какие-либо пожелания, просьбы, либо жалобы, касаемо новой транспортной системы, свои обращения можно направить в адрес управления транспорта администрации Владивостока по электронной почте bus@vlc.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU