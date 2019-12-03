2019-12-03T01:52:50+03:00
Происшествия

Полиция заинтересовалась нерадивым владельцем опасных собак в Приморье

Оставленные без присмотра ротвейлеры, покусали молодую женщину
Милана СОКОЛ
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Владельца опасных собак уже пригласили на опрос в полициюВладельца опасных собак уже пригласили на опрос в полициюФото: pixabay.com
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Полицейские установили личность владельца собак, которые напали на жительницу Приморья в выходные. Как и утверждали очевидцы – животные не бездомные, у ротвейлеров есть хозяин. Теперь мужчине предстоит ответить за свою безответственность по закону, сообщает «КП»-Владивосток».

От нападения двух ротвейлеров пострадала 37-летняя жительница Партизанска. Молодую женщину пришлось отбивать от разъяренных собак случайным свидетелям. Автомобилисты пришли на выручку к покусанному пешеходу. Испуганную горожанку спасли и отвезли домой. Как рассказали «Комсомолке» специалисты пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, медики оказали пострадавшей необходимую помощь. Угрозы ее жизни и здоровью нет. На данный момент устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью местной жительницы.

Полицейские уже поговорили с горожанкой и пригласили на опрос владельца собак. Мужчине придется объяснить участковому уполномоченному полиции, почему его питомцы гуляли без присмотра и намордников. Решение будет принято по результатам проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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