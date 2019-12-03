2019-12-03T04:00:44+03:00
Общество

The Banker наградил Альфа-Банк престижной премией

Влиятельный международный журнал The Banker вручил Альфа-Банку премию «Банк года в России» («Bank of the Year in Russia 2019»)
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Награды банк удостоился за впечатляющий рост, успешное воплощение стратегических решений и технолидерство.Награды банк удостоился за впечатляющий рост, успешное воплощение стратегических решений и технолидерство.Фото: Василий Вахрин
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Novostivolgograda.ru пишет, что эксперты высоко оценили достижения Альфа-Банка в плане цифровизации, совершенствование мобильного приложения «Альфа-Мобайл». Вместе с тем, аналитики акцентировали внимание на применение такого рода инноваций как мгновенный выпуск карт, «семейный счет», предусматривающий подключение до четырех близких людей, цифровые сервисы ипотечного кредитования, виртуальные карты для малого и среднего бизнеса. Британский журнал впечатлила площадка по подтверждению платежей корпоративных клиентов при помощи биометрических данных.

Британский журнал подчеркнул, что успех Альфа-Банка напрямую обусловлен его финансовой статистикой, имеющей положительный характер. Так, в соответствии с отчетностью за 2018 год, достаточность капитала первого уровня увеличилась на 13,1%, составив $7031 млн, активы продемонстрировали рост на 5,5% до $47199 млн, а прибыльность капитала и операционная эффективность - 19,5% и 39,4% соответственно.

Со слов главного управляющего директора Альфа-Банка Владимира Верхошинского, награда подтверждает лидирующее положение банка. В настоящее время банк посредством phygital объединяет цифровой и физический клиентский опыт. Кроме того, база клиентов постоянно растет: за последний год клиентов Альфа-Банка стало на 1 млн больше. Он также подчеркнул, что мобильное приложение Альфа-Банка высоко оценивается в мире среди банков в AppStore, а оформление карты посредством приложения не занимает более нескольких секунд.

Более 10 лет назад Альфа-Банк первым в России запустил интернет- и мобильный банк, а на данный момент выстраивает первым phygital branch - физическую сеть нового поколения.

Отмечается, что британский ежемесячник The Banker, который присудил Альфа-Банку награду, издается в Лондоне с 1926 года группой Financial Times. Журнал по международным финансам на каждый год награждает The Banker Awards лучшие в мире финансовые институты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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