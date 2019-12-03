Фонд «Восточный Порт» запустил проект «Фитнес-карта» для жителей Врангеля

СЕГОДНЯ 05:52 2019-12-03T05:53:34+03:00

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03 декабря, Врангель, Приморский край. Проект «Фитнес-карта» для жителей микрорайона Врангель запустил Фонд поддержки социальных и экологических инициатив в рамках реализации программы «Спорт».

Первые участники проекта - сотрудники бюджетных учреждений Врангеля - получили абонементы в тренажерный зал спорткомплекса «Восточник», принадлежащего АО «Восточный Порт».

Вводное занятие провёл мастер спорта, чемпион мира и России по пауэрлифтингу Сергей Мазанов. Под руководством опытного тренера участники программы изучили основные виды упражнений и технику безопасности занятий на тренажёрах. Каждому участнику пилотного проекта были даны персональные рекомендации.

- Здоровье – самый ценный ресурс человека. Придя на тренировку сегодня, вы инвестируете в здоровое будущее. Мы со своей стороны хотим сделать спорт доступным для каждого жителя Врангеля, - отметил вице-президент Фонда «Восточный Порт» Алексей Болта.

ИСТОЧНИК KP.RU