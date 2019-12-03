2019-12-03T11:24:45+03:00
Общество

Главный синоптик Приморья назвал дату следующего снегопада

Осадки прогнозируются уже на следующей неделе
Кристина ГРИН
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В крае может пройти снег, а на побережье не исключен дождь.В крае может пройти снег, а на побережье не исключен дождь.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Накануне синоптики заявили о том, что по Приморью ударят 30-градусные морозы. При относительно небольшом минусе жители Владивостока ощутят все - 26 градусов. Пик похолодания придется на 4 и 5 декабря. Как оказалось, это явление временное. К концу этой недели в регионе снова потеплеет. Декабрь оказался богат на погодные сюрпризы. То весна, то Арктика.

По информации пресс-службы Примгидромета, к концу декады на юге края исключены положительные температуры, а в крае дневные будут в пределах -3-8 градусов.

Потепление связано с очередной тропосферной ложбиной, которая формируется на меридиане Черного моря. По данным специалистов, она довольно стремительно приближается к меридиану Желтого моря.

- Ближе к 11 декабря в крае может пройти снег, а на побережье не исключен дождь, переходящий в снег. Но до 11 декабря еще далеко, будем наблюдать и просчитывать варианты, - сказал Борис Кубай, глава Примгидромета.

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Жители Владивостока при -16 ощутят 26-градусный мороз

ИСТОЧНИК KP.RU

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