"Насыпят гору химии": приморцы отреагировали на увеличение срока хранения "птички"

СЕГОДНЯ 02:26 2019-12-05T04:21:51+03:00

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Поклонники «Приморского кондитера» отреагировали на новость об увеличении срока хранения конфет «Приморские классические», известные как «Птичье молоко», или просто «Птичка». Мнения разделились. Люди, живущие за пределами Дальнего Востока радуются, что теперь, вероятно, смогут попробовать лакомство у себя в городе, в то время как приморцы опасаются, что вкус конфет и состав потерпит значительные изменения.

Мы уже сообщали о том, что из-за натуральных ингредиентов "птичку" ранее можно было хранить не более 15 суток. Что значительно сужало географию транспортировки конфет. На этой же неделе производитель объявил о настоящей шоколадной революции - с помощью шоковой заморозки срок годности продукта могут увеличить до 6 месяцев.

Иногородние сладкоежки с восторгом уже начали спрашивать, когда они смогут купить лакомство у себя. Приморцы же отнеслись к подобным новшествам со скепсисом.

"Думаю, это не отразится положительно на имидже компании". "А их секрет не химический?" "Прям никто 50 лет до заморозки додуматься не мог. Хоть бы что-то другое придумали". "Химия и еще раз химия! Нет больше птички", - пишут пользователи в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU