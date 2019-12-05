2019-12-05T06:31:19+03:00
Общество

Общественную приемную открыл во Врангеле Фонд «Восточный Порт»

Здесь, помимо живого общения, посетители могут выбрать для себя занятие по душе
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Общественную приемную открыл во Врангеле Фонд «Восточный Порт». Фото: АО «Восточный Порт»Общественную приемную открыл во Врангеле Фонд «Восточный Порт». Фото: АО «Восточный Порт»
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По инициативе местных жителей Фонд «Восточный Порт» открыл общественную приёмную в микрорайоне Врангель. В просторном офисном помещении, расположенном по Приморскому проспекту, 14, сотрудники Фонда будут принимать граждан два раза в неделю. По вторникам – с 8 до 10 и по четвергам – с 16 до 18 часов.

В этом же здании, в минувшем октябре, Фонд «Восточный Порт» открыл клуб для людей старшего поколения «Активное долголетие». Здесь, помимо живого общения, посетители могут выбрать для себя занятие по душе – петь в хоре, изучать компьютерную грамоту, посещать познавательно-информационные лекции.

- Фонд стремится быть доступным и открытым к прямому общению с жителями посёлка Врангель, - прокомментировал вице-президент Фонда социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» Алексей Болта. – С этой целью мы открыли общественную приёмную, куда каждый желающий сможет обратиться с любыми инициативами, предложениями и проектами по дальнейшему социальному развитию территории. Надеемся, что вместе с активными жителями мы сделаем наш Врангель лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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